3 dicas e 1 segredo para gelar sua casa no carnaval sem gastar energia elétrica

Em meio às altas temperaturas que marcam os períodos mais quentes do ano, manter a casa fresca transforma-se em uma questão de conforto e saúde. A dependência do ar-condicionado, embora eficaz, pode não ser a solução mais econômica ou sustentável.

Felizmente, existem estratégias eficientes e acessíveis para combater o calor sem recorrer a esse aparelho. Abaixo, você encontrará métodos comprovados para garantir um ambiente mais agradável em sua residência.

Reduza a luz solar direta

O ingresso de luz solar nos cômodos é um dos fatores que mais contribuem para o aumento da temperatura interna. O bloqueio efetivo desse calor pode ser alcançado pelo uso de cortinas e persianas durante as horas de maior incidência solar.

Além disso, existem materiais específicos para cortinas que são especialmente projetados para repelir a luz solar, oferecendo uma barreira adicional contra o calor.

Faça pontos de ventilação

A renovação do ar é fundamental para refrescar o ambiente interno. Criar uma corrente de ar através da abertura estratégica de janelas e portas opostas permite a circulação e a expulsão do ar quente acumulado. Ventiladores podem ser aliados valiosos nesse processo, direcionando o fluxo de ar fresco para as áreas mais necessitadas.

Capriche nas cores e materiais

A paleta de cores e os materiais utilizados na decoração e na construção da casa têm papel significativo na absorção de calor. Cores claras e materiais frios, como a cerâmica e o porcelanato, refletem a luz solar e mantêm o ambiente interno mais fresco. Essa escolha pode ser aplicada nas paredes, tetos e até no mobiliário.

Plantas dentro de casa não só embelezam o ambiente como também promovem um resfriamento natural através da transpiração, liberando vapor d’água que refresca o ar. Além disso, optar por tecidos naturais e leves, como algodão e linho, para estofados, cortinas e roupas de cama, pode aumentar a sensação de frescor nos ambientes.

Implementar essas mudanças simples na rotina e na configuração da sua casa pode resultar em uma redução significativa da temperatura interna, tornando o verão mais suportável.

Além dessas estratégias, é importante lembrar de manter aparelhos eletrônicos desligados quando não estiverem em uso e adotar hábitos pessoais de resfriamento, como vestir roupas leves e consumir bebidas refrescantes, para maximizar o conforto durante os dias de calor intenso.

Quanto um ar-condicionado gasta em média de energia ao mês?

O consumo de energia de um ar-condicionado varia consideravelmente de acordo com seu tamanho (capacidade em BTUs), eficiência energética (classificação no selo Procel), frequência de uso e a configuração de temperatura. No entanto, para fornecer uma estimativa geral, vamos considerar um modelo comum de 12.000 BTUs, que é adequado para um quarto ou sala pequena.

Um ar-condicionado de 12.000 BTUs com uma eficiência energética moderada pode consumir aproximadamente 1.050 watts (ou 1,05 kW) por hora quando em funcionamento. Assumindo que o aparelho seja utilizado por 8 horas por dia, o consumo diário seria de cerca de 8,4 kWh. Ao longo de um mês (30 dias), esse consumo aumentaria para aproximadamente 252 kWh.

Para calcular o custo desse consumo, é necessário multiplicar os kWh consumidos pelo custo por kWh na sua localidade. Os preços da eletricidade variam bastante de acordo com a região, mas considerando um valor médio de R$ 0,80 por kWh (este valor pode variar significativamente), o custo mensal de operação seria em torno de R$ 201,60.

É importante ressaltar que ar-condicionados mais modernos e com melhor classificação de eficiência energética (A ou superior no Selo Procel) podem ter um consumo significativamente menor, enquanto modelos mais antigos ou de maior capacidade podem consumir mais energia.

Para um cálculo mais preciso, é recomendável consultar as especificações do seu aparelho e verificar a tarifa de energia elétrica aplicada pela sua companhia local.

