Se você está considerando ingressar no ensino superior ainda este ano, uma excelente oportunidade acaba de surgir. A plataforma Vai de Bolsa anunciou a abertura das inscrições para seu programa de bolsas de estudo, que podem cobrir até 100% dos custos em cursos de graduação e pós-graduação.

Disponíveis até o dia 10 de março, essas bolsas representam uma chance imperdível para quem deseja avançar na carreira acadêmica sem pesar no orçamento.

Faculdade sem pagar NADA e muitas bolsas nesta plataforma de ensino | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Milhões de vagas são disponibilizadas para brasileiros

Com mais de 800 mil bolsas de estudo em jogo, a Vai de Bolsa oferece uma ampla variedade de opções para os estudantes. As bolsas estão disponíveis em mais de 37 universidades parceiras espalhadas por todo o Brasil, abrangendo um leque extenso de áreas de conhecimento e níveis de formação.

Tanto aqueles que buscam uma graduação quanto os interessados em cursos de pós-graduação encontrarão oportunidades valiosas, disponíveis tanto na modalidade presencial quanto a distância.

Como Funciona o Programa de Bolsas

As bolsas são divididas em duas modalidades principais: Inscrição Gratuita, que permite ao estudante negociar diretamente com a instituição de ensino uma condição exclusiva, e Comprar Bolsa, modalidade na qual o aluno assegura um desconto previamente visualizado no site Vai de Bolsa e utiliza um voucher como comprovante na instituição de ensino.

Quem pode conseguir uma bolsa?

Para ser elegível às bolsas de estudos, os candidatos devem ter concluído o ensino médio e ser aprovados no processo seletivo da instituição de ensino de sua escolha. Após a aprovação, a confirmação da matrícula deve ser feita através da plataforma Vai de Bolsa, garantindo assim o benefício.

Além de facilitar o acesso à educação superior com bolsas de estudo, a Vai de Bolsa também oferece suporte aos estudantes indecisos quanto à escolha do curso. Através de um teste vocacional gratuito disponível na plataforma, os candidatos podem obter orientações valiosas que os ajudarão a decidir qual carreira seguir.

Apoio na Escolha da Carreira

Andrieli Minatti, especialista em marketing de crescimento, destaca o compromisso da startup em encontrar a melhor oportunidade para cada estudante, personalizando a busca de acordo com o curso desejado, localização e capacidade financeira do candidato.

Desde sua fundação em 2018, a Vai de Bolsa tem se estabelecido como uma importante ferramenta de democratização do acesso à educação superior no Brasil. Somente em 2023, mais de 50 mil estudantes se inscreveram na plataforma em busca de realizar o sonho da graduação, evidenciando o impacto significativo dessa iniciativa na vida de muitos brasileiros.

A iniciativa da Vai de Bolsa em oferecer bolsas de estudo é um exemplo louvável de como a tecnologia pode ser empregada para superar barreiras financeiras na educação. Ao conectar estudantes a oportunidades de bolsas de estudo.

A plataforma não apenas facilita o acesso ao ensino superior, mas também contribui para a formação de profissionais qualificados e o desenvolvimento do país. Para aqueles que sonham com uma carreira acadêmica, essa pode ser a chance de transformar aspirações em realidade.

