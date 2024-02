Uma pesquisa conduzida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com a Associação Nacional de Estudos de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe) revelou um dado surpreendente: 67% dos adultos no Brasil estão envolvidos de alguma forma com empreendedorismo.

Esse interesse crescente pelo empreendedorismo sublinha a necessidade de capacitação adequada, preparando os gestores para enfrentar os desafios do mercado atual.

Você pode gostar Passou dos 50? Faça estes cursos rápidos e consiga um bom emprego

O céu é o limite! 10 cursos 100% grátis para aprender empreendedorismo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seleção de Cursos Gratuitos para Empreendedores

Neste contexto, a plataforma Eu Capacito surge como uma ferramenta valiosa, oferecendo cursos gratuitos ministrados por grandes empresas nas áreas de gestão financeira, marketing digital, e-commerce, entre outros temas essenciais para o sucesso empresarial.

Entender e analisar dados, Oferecido pelo Google, foca no uso do Google Analytics, essencial para compreender a interação dos usuários com websites.Gestão Financeira de Empresas, pela FIAP, com 20 horas de duração, aborda a teoria financeira, capacitando o aluno a avaliar indicadores financeiros e administrar recursos de forma eficaz.

Plataforma e-commerce Oracle para empreendedores, pela Oracle, introduz os participantes à plataforma Oracle Commerce Cloud, incluindo gerenciamento de catálogo e contas B2B.

Gere conteúdo para promover sua empresa, também pelo Google, ensina estratégias de marketing de conteúdo para melhorar a conexão com clientes através das redes sociais.

Business Intelligence pela Microsoft, cobre tópicos como Power BI, dashboards e relatórios, essenciais para a análise de dados empresariais.

Você pode gostar: Oportunidade! Plataforma da Europa abre 50 cursos gratuitos pela internet

Estes cursos são mais específicos para empreendedores

Orientação financeira e empreendedorismo pela Serasa Experian, oferece orientações práticas para organizar as finanças pessoais e empresariais, incluindo dicas sobre fundo de emergência e renegociação de dívidas.

Empreendedorismo no seu negócio online pelo Google, um curso de curta duração que orienta sobre a criação de presença online, estabelecimento de objetivos e análise de desempenho.

Empreendendo na transformação digital pela Salesforce, aborda a transformação digital, seus desafios, oportunidades e tendências que impactam os produtos e a relação com clientes.

Negócios – Empreendedorismo pela Cisco, explora temas como autoconfiança, ambição pessoal, tipos de negócios, liderança e conhecimento financeiro.

Fundamentos do Marketing Digital pelo Google, um curso extenso de 40 horas, ideal para dominar os princípios do marketing digital, com credenciamento pelo Interactive Advertising Bureau.

Estes cursos representam uma oportunidade ímpar para quem já atua no mundo do empreendedorismo ou para aqueles que planejam dar os primeiros passos nesse caminho. Além de fornecerem conhecimento prático e teórico, essas capacitações facilitam a adaptação às tendências do mercado, permitindo que os empreendedores desenvolvam habilidades vitais para o sucesso de seus negócios.

Como acessar os cursos acima?

Para acessar os cursos mencionados, interessados devem visitar a plataforma Eu Capacito, um recurso educacional dedicado a oferecer uma variedade de cursos gratuitos voltados para o empreendedorismo e outras habilidades profissionais. Embora eu não possa fornecer links diretos ou instruções específicas de navegação, o processo geral para acessar esses cursos pode ser descrito da seguinte maneira:

Acesse a Plataforma: Comece acessando o site da plataforma Eu Capacito. Isso pode ser feito através de uma busca rápida no seu motor de pesquisa favorito digitando “Eu Capacito” na barra de pesquisa. Navegue até a Seção de Cursos: Uma vez no site, procure por uma seção dedicada aos cursos ou use a barra de pesquisa disponível no site para digitar o nome do curso de interesse. A plataforma é projetada para ser intuitiva, facilitando a localização dos cursos disponíveis. Cadastro: Para ter acesso aos cursos, pode ser necessário criar uma conta na plataforma Eu Capacito. Isso geralmente envolve fornecer algumas informações pessoais básicas, como nome, endereço de e-mail e criar uma senha. Seleção de Cursos: Com sua conta criada e já logado na plataforma, você pode buscar pelos cursos específicos de interesse mencionados anteriormente. Utilize as ferramentas de pesquisa e filtros disponíveis para facilitar sua busca. Inscrição no Curso: Após encontrar o curso desejado, leia atentamente as informações sobre o curso, como descrição, carga horária e instrutores. Se estiver de acordo e interessado, proceda com a inscrição no curso, que pode ser feita com um simples clique no botão de inscrição.

Lembrando que a disponibilidade de cursos e o processo exato de inscrição podem variar. Portanto, é sempre uma boa prática verificar diretamente na plataforma Eu Capacito as instruções específicas e os requisitos para cada curso.

Essa abordagem proativa não apenas facilitará o acesso ao aprendizado desejado, mas também maximizará sua experiência educacional online.

Você pode gostar: Cursos gratuitos EaD no ITA; veja a lista