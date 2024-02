CPF convocado alegra brasileiros e a festa começou: Governo Federal está distribuindo kits 100% grátis

Em um passo significativo rumo à modernização e inclusão digital, o Governo Federal anuncia uma notícia que está fazendo a alegria dos brasileiros: a distribuição gratuita de kits de antena digital para as famílias inscritas no CadÚnico.

Esta iniciativa visa assegurar que todos os cidadãos, especialmente aqueles com TVs mais antigas, possam desfrutar das vantagens da transmissão digital, marcando o fim do sinal analógico. A seguir, explicamos o que é o Kit Antena Digital, quem tem direito a ele e como fazer a solicitação deste benefício.

Famílias brasileiras celebram a chegada dos kits de antena digital gratuitos, uma iniciativa do Governo Federal para modernizar o acesso à TV digital. (Foto divulgação)

O Que é e Como Funciona o Kit Antena Digital do Governo Federal

O Kit Antena Digital é composto por uma antena de recepção de sinal digital, um conversor com controle remoto e os cabos necessários para sua instalação.

Essencial para quem ainda possui televisores antigos, o kit permite a sintonia dos canais digitais, oferecendo uma qualidade de imagem e som muito superiores às da transmissão analógica.

Além de proporcionar acesso a uma gama mais ampla de canais gratuitos, a mudança para o sinal digital representa um avanço tecnológico importante, garantindo uma experiência de visualização mais nítida e agradável.

Quem Tem Direito e Como Solicitar o Kit

O benefício do Kit Antena Digital é destinado às famílias inscritas no CadÚnico, com prioridade para aquelas que possuem equipamentos de TV mais antigos ou utilizam antenas parabólicas tradicionais.

A elegibilidade para o kit gratuito leva em consideração também a renda familiar, limitada a até três salários mínimos, e a residência em capitais ou municípios com mais de 500 mil habitantes.

Para solicitar o kit, é necessário acessar o site Siga Antenado ou ligar para o número 0800 729 2404, fornecendo o Número de Identificação Social (NIS) e o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável familiar. Após o cadastro e agendamento, o kit será entregue na residência do solicitante, marcando um passo importante na transição para a televisão digital em todo o país.

Demais benefícios do Governo Federal

Além do Kit Antena Digital, o Governo Federal oferece uma gama diversificada de benefícios sociais destinados a promover o bem-estar e a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade por todo o país.

Entre esses programas, destaca-se o Bolsa Família, agora integrado ao Auxílio Brasil, que visa fornecer apoio financeiro para garantir a segurança alimentar e o acesso à educação e à saúde para as famílias mais necessitadas.

Outro benefício significativo é o Auxílio Gás, que subsidia a compra de botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda, reconhecendo a importância desse insumo básico para a alimentação e qualidade de vida das pessoas. Esses programas são complementados por iniciativas de inclusão produtiva e capacitação profissional, buscando oferecer às famílias as ferramentas necessárias para superar a pobreza de maneira sustentável.

