O Serasa, renomada instituição brasileira especializada em análises e informações para decisões de crédito, recentemente esclareceu um equívoco comum entre os consumidores brasileiros. Contrariamente à crença popular, a prática de incluir o CPF na nota fiscal ao realizar compras não influencia o aumento do Score de crédito.

Esse esclarecimento é de suma importância, visto que o Score do Serasa é um elemento crucial na avaliação de crédito realizada por bancos e outras instituições financeiras.

O segredo do CPF na nota para aumentar pontuação na Serasa | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o score Serasa?

O Score do Serasa é uma ferramenta valiosa para as instituições financeiras, que o utilizam para avaliar a probabilidade de inadimplência de um cliente. Uma pontuação alta no Score indica um menor risco para o credor, aumentando assim as chances de aprovação de crédito, linhas de financiamento e outros benefícios financeiros.

Muitos consumidores acreditavam que ao incluir o CPF nas notas fiscais de suas compras, poderiam positivamente impactar seu Score. No entanto, o Serasa clarificou que essa ação não tem relação direta com a melhoria da pontuação de crédito, desfazendo um mito bastante difundido.

Faça isso para ‘upar’ seu score de crédito

Diante da confirmação de que o CPF na nota fiscal não afeta o Score, surge a questão: como é possível melhorá-lo? O Score é reflexo do comportamento financeiro do indivíduo ao longo do tempo. Portanto, manter uma gestão financeira responsável é fundamental. Aqui estão algumas práticas recomendadas:

Pagamentos em Dia : Assegure-se de que todas as contas e obrigações financeiras sejam pagas dentro do prazo estabelecido.

: Assegure-se de que todas as contas e obrigações financeiras sejam pagas dentro do prazo estabelecido. Controle de Dívidas : Evite acumular dívidas desnecessárias e compras por impulso que possam comprometer sua saúde financeira.

: Evite acumular dívidas desnecessárias e compras por impulso que possam comprometer sua saúde financeira. Gestão de Cartão de Crédito : Pague as faturas do cartão de crédito integralmente e no tempo correto para evitar juros e multas.

: Pague as faturas do cartão de crédito integralmente e no tempo correto para evitar juros e multas. Responsabilidade Financeira: Use com parcimônia linhas de crédito como o cheque especial, conhecidas por suas altas taxas de juros.

Adotar essas estratégias não apenas contribuirá para a melhoria do seu Score no Serasa, mas também promoverá uma saúde financeira mais estável, abrindo portas para oportunidades de crédito mais vantajosas.

O comunicado do Serasa vem como um lembrete importante de que boas práticas financeiras são a chave para um Score saudável. Enquanto a inclusão do CPF na nota fiscal permanece uma prática benéfica para a proteção contra fraudes e para o controle fiscal, ela não deve ser vista como uma estratégia para melhorar a pontuação de crédito.

Ao focar em uma gestão financeira responsável, os consumidores podem melhorar seu Score e, por consequência, seu acesso a créditos e benefícios financeiros.

É possível comprar mais score?

Não, não é possível comprar mais score de crédito. O score de crédito é uma pontuação calculada por agências de crédito, como o Serasa e o SPC no Brasil, baseada no histórico financeiro do indivíduo, incluindo pagamentos de contas, dívidas existentes, histórico de crédito, entre outros fatores.

Essa pontuação é usada por instituições financeiras e credores para avaliar a probabilidade de pagamento de um empréstimo ou financiamento por parte do consumidor.

Comprar score de crédito ou tentar aumentar a pontuação por meios artificiais pode ser considerado uma fraude, além de não ter eficácia alguma. A melhoria do score acontece naturalmente através de um comportamento financeiro saudável e responsável ao longo do tempo.

Instituições sérias de crédito jamais ofereceriam a venda de pontos de score, pois isso comprometeria a integridade e a confiabilidade do sistema de crédito.

