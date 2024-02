Durante o Carnaval, uma época marcada pela alegria e celebração, a segurança, especialmente das mulheres, se torna uma preocupação crescente em meio à festividade. A incidência de importunação sexual, que abrange desde beijos forçados a atos mais invasivos, tende a aumentar, alertam especialistas em segurança feminina.

Para enfrentar essas ameaças, a Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal do Rio de Janeiro intensifica sua atuação nos blocos e desfiles, visando a proteção das mulheres contra violências.

Atenção o que fazer em casos de importunação no Carnaval | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

PM realiza ação preventiva à favor das mulheres

A iniciativa da Ronda Maria da Penha, ao longo deste período festivo, inclui a distribuição de panfletos educativos que esclarecem sobre os diversos tipos de violência enquadrados na Lei Maria da Penha.

A equipe, liderada por Glória Maria Bastos, enfatiza a importância de manter as leis em vigor, mesmo em um contexto de festa, e de assegurar que qualquer ato de violência seja prontamente atendido pelos agentes, protegendo as vítimas e responsabilizando os agressores.

Estas são as orientas para evitar estes acontecimentos

Erica Paes, especialista em segurança feminina, destaca a necessidade de vigilância constante, especialmente em locais como banheiros químicos ou estabelecimentos, onde predadores podem se aproveitar da vulnerabilidade de algumas mulheres. A recomendação é nunca ir sozinha a esses locais e sempre pedir a companhia de alguém de confiança.

Para minimizar os riscos, algumas dicas são fundamentais:

Prefira bebidas em embalagens fechadas ou copos térmicos com tampas para evitar que substâncias sejam adicionadas sem seu conhecimento.

sem seu conhecimento. Utilize apenas transportes de aplicativos autorizados, evitando os clandestinos.

No metrô, utilize os botões de emergência disponíveis em cada vagão caso sinta-se ameaçada.

Evite assentos próximos às janelas em transportes públicos para facilitar uma saída rápida, se necessário.

Mantenha-se sempre em companhia de amigos e familiares, evitando estar sozinha durante as festividades.

Campanha auxilia mulheres brasileiras

O Governo do Rio de Janeiro lança a campanha “Ouviu um NÃO? Respeite a decisão”, visando conscientizar os homens sobre comportamentos que configuram crimes de assédio e importunação sexual.

A campanha promove o uso do aplicativo Rede Mulher, que fornece orientações de segurança para mulheres e um botão de emergência conectado à Central 190 da Polícia Militar.

A Patrulha Maria da Penha e as 14 Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) no estado do Rio de Janeiro são recursos vitais para mulheres em situação de risco, disponíveis 24 horas por dia. Em caso de assédio, a vítima deve procurar a polícia imediatamente e registrar um boletim de ocorrência.

O Carnaval deve ser um período de festa, não de violação de direitos. As iniciativas da Ronda Maria da Penha, junto às campanhas de conscientização e os recursos de apoio disponibilizados pelo governo, reforçam o compromisso com a segurança das mulheres durante essas celebrações.

É crucial que todos respeitem os limites e a integridade dos outros, garantindo que a alegria do Carnaval não seja manchada por atos de violência.

