Na empolgação do Carnaval, levar seu smartphone de última geração pode não ser a escolha mais prudente, considerando os riscos de perda, roubo ou danos. A solução? Optar por um modelo mais acessível que permita você curtir a festa sem grandes preocupações financeiras.

Proteção extra! 6 celulares baratos para usar no Carnaval | Imagem de Luis Wilker WilkerNet por Pixabay

Estes são os celulares mais baratos e com alta tecnologia

Vamos explorar algumas opções de smartphones econômicos, ideais para acompanhar você no ritmo do Carnaval, garantindo que você permaneça conectado sem comprometer seu investimento.

Você pode gostar: Aniversário será comemorado de um jeito diferente no Instagram: nova função

Samsung Galaxy A14

O Samsung Galaxy A14 se destaca como uma opção interessante para quem busca um dispositivo confiável sem gastar muito. Equipado com tecnologia 4G e 64GB de armazenamento, este modelo promete manter você online, facilitando desde a navegação pelas redes sociais até a busca por blocos carnavalescos e serviços de transporte. O aparelho oferece uma resolução HD+ para uma experiência visual satisfatória, com um valor médio de R$ 800,00.

Samsung Galaxy A04

O Galaxy A04 é uma escolha inteligente para quem deseja economizar ainda mais, custando cerca de R$ 470,00. Sua tela de 6.5 polegadas e resolução de 1600×720 pixels, aliada à capacidade Dual Sim, fazem dele uma excelente alternativa.

Além disso, o dispositivo não decepciona no quesito fotografia, apresentando-se como uma opção viável para capturar momentos do Carnaval.

Philco Hit P8

Ideal para quem busca praticidade e segurança, o Philco Hit P8, com tela de 6,08 polegadas, se ajusta perfeitamente a qualquer traje de Carnaval. Seu sistema de reconhecimento facial ou digital protege suas informações, enquanto a câmera de 13 MP grava vídeos em Full HD. A memória de 32 GB, expansível, e os 3 GB de RAM estão disponíveis por aproximadamente R$ 450,00.

Multilaser E 32 GB

Por um valor médio de R$ 250,00, o Multilaser E com 32 GB de armazenamento oferece uma solução básica, mas eficiente. Rodando o Android 8.1 Oreo, este modelo foca na otimização da bateria e na simplicidade de uso. A dual câmera com resoluções de 5MP + 5MP é suficiente para registrar a folia.

Positivo Twist 5

O Positivo Twist 5 chega pronto para a festa, com capa protetora e película inclusas. Com 64 GB de memória e tela LCD de 6,26″, ele suporta bem aplicativos essenciais por um valor médio de R$ 350,00, operando com o Android 11 Go para uma experiência fluida.

Positivo Twist 4 Fit

O modelo Twist 4 Fit da Positivo, avaliado em torno de R$ 280,00, oferece facilidade de transporte e uso durante o Carnaval, graças ao seu tamanho reduzido e ao sistema Android 10 Go Edition. A câmera traseira de 8 MP e a frontal de 5 MP, ambas com flash LED, prometem selfies claras até nas festas noturnas.

Optar por um smartphone mais em conta para o Carnaval é uma estratégia inteligente que combina economia e praticidade. Esses modelos, apesar de mais acessíveis, são capazes de atender às necessidades básicas de comunicação e entretenimento, permitindo que você curta a festa com menos preocupações.

Avalie as opções disponíveis e escolha aquela que melhor se adapta ao seu orçamento e necessidades, garantindo assim uma experiência de Carnaval inesquecível e sem percalços.

Você pode gostar: Veja quem você curtia no começo do Instagram! Está tudo registrado