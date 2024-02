O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) oferece aos trabalhadores a oportunidade de acessar parte do saldo de suas contas do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário.

À medida que os meses de 2024 se aproxima, é crucial que os beneficiários estejam cientes das datas limites e das condições para realizar o saque, garantindo assim que possam aproveitar essa oportunidade sem contratempos.

Última data para o saque-aniversário do FGTS em 2024 anunciada | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o saque-aniversário?

O saque-aniversário foi instituído como uma alternativa ao saque-rescisão, permitindo que os trabalhadores retirem uma fração do saldo do FGTS todos os anos. Essa modalidade visa proporcionar uma flexibilidade financeira adicional, sendo uma opção voluntária que requer a adesão do trabalhador.

Os trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário podem retirar um percentual do saldo de suas contas do FGTS, com a porcentagem variando conforme o saldo total disponível. Além do percentual, é adicionado um valor fixo, escalonado de acordo com a faixa de saldo na conta.

Datas para o saque

A última data para realizar o saque-aniversário em 2024 dependerá do mês de nascimento do trabalhador. Geralmente, o período para saque inicia no primeiro dia útil do mês de aniversário e se estende até o último dia útil do segundo mês subsequente. Por exemplo, um trabalhador que faz aniversário em março tem até o final de maio para efetuar o saque.

Algumas limitações são estipuladas

É importante destacar que a adesão ao saque-aniversário implica a renúncia ao direito de sacar o saldo total da conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa. No entanto, o trabalhador ainda terá direito à multa rescisória de 40%.

Os interessados em aderir ao saque-aniversário ou consultar o saldo disponível para saque podem fazê-lo através do aplicativo FGTS, pelo site da Caixa Econômica Federal ou presencialmente em uma das agências da Caixa.

A opção pelo saque-aniversário do FGTS representa uma oportunidade de acesso a recursos que podem ser utilizados conforme a necessidade ou desejo do trabalhador. No entanto, é fundamental estar atento às datas e às regras específicas para não perder o prazo de saque em 2024.

O saque-aniversário do FGTS é uma alternativa que oferece mais liberdade e acesso a recursos financeiros para os trabalhadores brasileiros. Com a aproximação do final de 2024, é essencial que os beneficiários estejam bem informados sobre os prazos e procedimentos para aproveitar essa modalidade sem contratempos.

Fique atento às datas e planeje com antecedência para garantir que você possa fazer uso desse benefício no momento certo.

Vale a pena antecipar o saque aniversário?

Antecipar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma decisão que merece uma análise cuidadosa. Esta modalidade, que permite ao trabalhador acessar uma parte do saldo de sua conta do FGTS anualmente no mês do seu aniversário, oferece uma oportunidade de liquidez imediata. No entanto, é essencial ponderar os prós e contras antes de optar pela antecipação.

Por um lado, a antecipação do saque-aniversário pode ser benéfica em situações de aperto financeiro, quando o trabalhador enfrenta despesas urgentes ou deseja quitar dívidas com juros elevados. Nesse contexto, acessar o saldo do FGTS antecipadamente pode proporcionar o alívio financeiro necessário sem recorrer a empréstimos com taxas de juros mais altas.

Por outro lado, é importante considerar que a antecipação reduzirá o montante disponível para saques futuros, podendo impactar a capacidade financeira em longo prazo. Além disso, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador renuncia ao direito de sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, mantendo-se apenas o direito à multa rescisória.

