Liberou: como consultar o seu PIS usando só o CPF

O Programa de Integração Social (PIS) é uma iniciativa fundamental no Brasil, criada em 1970, voltada para os trabalhadores do setor privado. Ele não só representa um mecanismo de integração entre o capital e o trabalho, mas também desempenha um papel crucial no desenvolvimento social, por meio do abono salarial anual e outros benefícios previdenciários.

A seguir, vamos aprofundar nosso entendimento sobre o PIS, abordando sua história, propósito e como os trabalhadores podem acessar e consultar seus benefícios.

Entenda como funciona o PIS

Desde sua implementação, o PIS busca fortalecer o vínculo entre o empregado e o empregador, além de incentivar a permanência do trabalhador no mercado de trabalho. As contribuições feitas pelas empresas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) financiam tanto o abono salarial quanto o seguro-desemprego, assegurando um suporte financeiro em momentos de transição ou necessidade.

Cadastro e mais informações

O cadastro no PIS acontece automaticamente no primeiro emprego formal do trabalhador, gerando um número único de identificação. Esse número é permanente e acompanha o trabalhador ao longo de sua jornada profissional, independente de mudanças de emprego, facilitando o acesso aos benefícios garantidos por lei.

Requisitos para Acesso ao PIS

Para se qualificar ao recebimento do abono salarial do PIS, os trabalhadores devem cumprir com alguns critérios:

Estar empregado com carteira assinada por pelo menos 5 anos;

Receber remuneração mensal de até dois salários mínimos;

Ter prestado serviços por no mínimo 30 dias no ano-base de apuração;

Ter seus dados informados corretamente pelo empregador na RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais).

Como consultar disponibilidade do PIS?

Os interessados em verificar sua elegibilidade ao PIS ou consultar o número de identificação podem recorrer a várias ferramentas e serviços disponíveis:

Aplicativo Meu INSS e Carteira de Trabalho Digital: Ambos oferecem acesso digital às informações do PIS, utilizando a conta gov.br para login. App Caixa Trabalhador e Site do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais): Proporcionam maneiras práticas de consultar o número do PIS e verificar a disponibilidade do abono salarial. Atendimento Telefônico: Os números do INSS e da Caixa Econômica Federal estão disponíveis para quem prefere um contato direto para esclarecer dúvidas ou obter informações. Documentos Físicos: A carteira de trabalho física e o cartão cidadão continuam sendo meios pelos quais o número do PIS pode ser consultado, encontrando-se na seção de dados pessoais da CTPS.

Passo a passo de como encontrar número do PIS

Para os que possuem a carteira de trabalho física, o número do PIS pode ser encontrado na primeira página, indicado como “Número de Inscrição Social” ou “NIS”. Esse dado é essencial para a realização de consultas e para o acesso aos benefícios oferecidos pelo programa.

O PIS é mais do que um programa de benefícios; é uma ferramenta de inclusão social e econômica que reflete o compromisso do país com o bem-estar dos trabalhadores do setor privado. Entender como acessar e consultar os benefícios do PIS é crucial para aproveitar as oportunidades e suportes que ele oferece, contribuindo para a segurança financeira e a estabilidade dos trabalhadores brasileiros.

