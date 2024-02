Brasileiros em festa: PAGAMENTO mais alto, PIX e R$ 1,4 mil na semana que vem

A próxima semana está marcada por uma notícia animadora para milhões de trabalhadores brasileiros: o início do pagamento do abono salarial PIS/PASEP, referente ao ano-base 2022. Este evento financeiro, altamente antecipado, promete injetar uma dose de otimismo no cenário econômico, proporcionando um alívio bem-vindo para muitos que se qualificam para o recebimento deste benefício.

Com valores que podem alcançar até R$ 1,4 mil, dependendo do tempo de serviço no ano referência, esta iniciativa do governo representa um suporte significativo no orçamento de incontáveis famílias brasileiras.

O pagamento do abono salarial PIS/PASEP simboliza um importante suporte do governo aos trabalhadores brasileiros. ( Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

PAGAMENTO mais alto: Critérios de Elegibilidade e Valores

O abono salarial é um benefício financeiro concedido anualmente aos trabalhadores que se enquadram em determinados critérios estabelecidos pela legislação. Essencialmente, é destinado a empregados de baixa renda, contribuindo para a distribuição de renda no país.

O pagamento é proporcional ao tempo de serviço no ano em questão, com o valor máximo equivalente a um salário mínimo. Administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, o abono salarial representa uma importante política de apoio ao trabalhador, reforçando o compromisso social do governo e auxiliando na melhoria das condições de vida da população trabalhadora.

Para ser elegível ao abono salarial PIS/PASEP, os trabalhadores devem atender a critérios específicos: estar cadastrados no PIS/PASEP por pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias em 2022 com remuneração de até dois salários mínimos por mês, e ter seus dados corretamente reportados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Como mencionado, o valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base, garantindo que mesmo aqueles que estiveram empregados por apenas uma parte do ano ainda possam se beneficiar deste direito.

Para exemplificar, vamos considerar um trabalhador que esteve empregado formalmente por 6 meses durante o ano-base.

Neste caso, o cálculo do abono seria feito dividindo o valor do salário mínimo atual (R$ 1.412,00) pelo número total de meses do ano (12), resultando no valor de abono por mês trabalhado. Isso significa que cada mês trabalhado vale aproximadamente R$ 117,67 (R$ 1.412,00 divididos por 12).

Para um trabalhador que atuou por 6 meses, multiplicaríamos o valor mensal pelo número de meses trabalhados: R$ 117,67 * 6 = R$ 706,02. Portanto, o trabalhador receberia um abono salarial de R$ 706,02, referente aos 6 meses de trabalho formal no ano considerado.

Veja mais sobre: Liberou: como consultar o seu PIS usando só o CPF

Consulta e Calendário de Pagamentos

Verificar se você está entre os contemplados é fácil e rápido. Desde o dia 5 de fevereiro, os trabalhadores podem consultar o direito ao abono, bem como os valores a serem recebidos, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trabalho ou pelo portal Gov.br.

Os pagamentos começam no dia 15 de fevereiro, seguindo um calendário organizado de acordo com o mês de nascimento para o PIS e o número final de inscrição para o PASEP, assegurando uma distribuição ordenada e eficiente do benefício.

As datas são distribuídas ao longo do ano, garantindo que todos os beneficiários tenham a oportunidade de receber até o dia 27 de dezembro de 2024. Veja a seguir o calendário detalhado e organize-se para não deixar passar esse benefício:

Calendário de Pagamentos do PIS 2024

Janeiro: Recebem a partir de 15 de fevereiro até 27 de dezembro de 2024

Recebem a partir de 15 de fevereiro até 27 de dezembro de 2024 Fevereiro: A partir de 15 de março até 27 de dezembro de 2024

A partir de 15 de março até 27 de dezembro de 2024 Março e Abril: Pagamentos iniciam em 15 de abril, disponíveis até 27 de dezembro de 2024

Pagamentos iniciam em 15 de abril, disponíveis até 27 de dezembro de 2024 Maio e Junho: A partir de 15 de maio, com prazo final em 27 de dezembro de 2024

A partir de 15 de maio, com prazo final em 27 de dezembro de 2024 Julho e Agosto: Recebem a partir de 17 de junho, até 27 de dezembro de 2024

Recebem a partir de 17 de junho, até 27 de dezembro de 2024 Setembro e Outubro: A partir de 15 de julho, disponíveis até 27 de dezembro de 2024

A partir de 15 de julho, disponíveis até 27 de dezembro de 2024 Novembro e Dezembro: Iniciam em 15 de agosto, com último dia para saque em 27 de dezembro de 2024

Calendário de Pagamentos do PASEP 2024

Final 0: Pagamento a partir de 15 de fevereiro, até 27 de dezembro de 2024

Pagamento a partir de 15 de fevereiro, até 27 de dezembro de 2024 Final 1: A partir de 15 de março, disponível até 27 de dezembro de 2024

A partir de 15 de março, disponível até 27 de dezembro de 2024 Finais 2 e 3: Recebem a partir de 15 de abril, com prazo até 27 de dezembro de 2024

Recebem a partir de 15 de abril, com prazo até 27 de dezembro de 2024 Finais 4 e 5: A partir de 15 de maio, até 27 de dezembro de 2024

A partir de 15 de maio, até 27 de dezembro de 2024 Finais 6 e 7: Iniciam em 17 de junho, disponíveis até 27 de dezembro de 2024

Iniciam em 17 de junho, disponíveis até 27 de dezembro de 2024 Final 8: Pagamento a partir de 15 de julho, até 27 de dezembro de 2024

Pagamento a partir de 15 de julho, até 27 de dezembro de 2024 Final 9: A partir de 15 de agosto, com o último dia para saque em 27 de dezembro de 2024

Certifique-se de verificar sua elegibilidade e prepare-se para aproveitar esse benefício, assegurando um complemento bem-vindo ao seu orçamento.

Leia mais: Atenção! 2 apps podem liberar e revelar seu PIS/Pase