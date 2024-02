Anoiteceu? É melhor desligar o Wi-Fi do celular

Na calada da noite, enquanto o mundo exterior desacelera, nossos dispositivos móveis continuam a zumbir, buscando incansavelmente por conexões Wi-Fi e notificações de aplicativos.

Mas você já considerou os benefícios de simplesmente desligar o Wi-Fi do seu celular antes de ir dormir? Este gesto simples pode ter um impacto significativo não apenas na qualidade do seu sono, mas também na saúde do seu dispositivo.

Uma casa tranquila à noite com um celular em modo avião sobre a mesa, simbolizando o descanso tanto para você quanto para o seu aparelho. (Foto divulgação)

Por Que Desligar o Wi-Fi?

Desativar o Wi-Fi do seu celular durante a noite bloqueia pesquisas automáticas por redes e, consequentemente, ajuda a economizar a preciosa bateria do seu dispositivo. Além disso, sem o constante bombardeio de notificações, seu sono pode melhorar consideravelmente.

Para desligar o Wi-Fi, basta acessar as “Configurações” do seu celular, selecionar a opção Wi-Fi e desativá-la. Uma alternativa é colocar o aparelho em modo avião, interrompendo completamente a cobertura da rede.

Além dos benefícios pessoais, desligar a caixa Wi-Fi em sua casa também contribui para a redução do consumo de energia, uma pequena, mas valiosa, contribuição para a economia doméstica e para o meio ambiente.

Este simples ato pode, ainda, melhorar a qualidade da sua conexão de internet ao reduzir interferências desnecessárias.

Sinal Wi-Fi Fraco? Entenda o Porquê

Muitos fatores podem contribuir para um sinal Wi-Fi fraco, desde a escolha do padrão de conexão (com o 802.11g oferecendo um alcance superior ao 802.11b) até a interferência causada pela utilização de sua rede por vizinhos não autorizados. A proximidade de dispositivos eletrônicos também pode afetar negativamente a força do sinal.

Para garantir uma conexão otimizada, posicione sua caixa Wi-Fi em um local central e desimpedido da casa. Considerar o uso de um repetidor pode ser uma excelente solução para estender o alcance do sinal a cômodos mais distantes, garantindo que a conectividade não seja um problema, independentemente de onde você esteja em sua residência.

Prefira a frequência de 5 GHz para minimizar a interferência de sinal com outros dispositivos domésticos. Esta escolha pode fazer uma diferença significativa na qualidade e estabilidade da sua conexão à internet.

Desligue também outros aparelhos, saiba o por que

Além do Wi-Fi e dos dispositivos móveis, há uma série de outros eletrodomésticos em nossas casas que, se desligados antes de irmos dormir, podem contribuir tanto para a melhoria da qualidade do nosso sono quanto para a economia de energia.

Televisores, computadores e até mesmo alguns tipos de lâmpadas podem emitir luzes e sons que interferem no nosso ciclo natural de sono. A luz azul emitida por telas, em particular, é notória por sua capacidade de suprimir a produção de melatonina, um hormônio crucial para o sono.

Portanto, fazer um ritual noturno de desligar esses aparelhos pode ajudar a sinalizar para o seu corpo que é hora de descansar, além de reduzir o seu consumo de energia elétrica.

Outros dispositivos, como máquinas de lavar louça e lavar roupas, também podem ser programados para finalizar seus ciclos antes do horário de dormir ou até mesmo para serem utilizados em horários de menor tarifa de energia, quando aplicável. Isso não só evita o ruído que pode perturbar o sono, mas também maximiza a eficiência do uso de energia em casa.

Considere também a desconexão de carregadores de dispositivos eletrônicos que não estão em uso; embora o consumo de energia seja pequeno por dispositivo, a soma de vários carregadores pode representar um consumo desnecessário. Adotando essas pequenas mudanças, podemos não apenas melhorar significativamente a qualidade do nosso sono, mas também contribuir para um estilo de vida mais sustentável e consciente do consumo de energia.

