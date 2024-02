Viajar de moto é uma experiência que muitos pilotos descrevem como a expressão máxima da liberdade. No entanto, essa sensação de liberdade vem acompanhada da responsabilidade de manter altos padrões de segurança, especialmente considerando os desafios distintos que as rodovias e vias urbanas apresentam.

Segundo Múcio José Teodoro da Cunha, especialista em regulação de transportes da ARTESP, a velocidade elevada e a convivência com veículos de grande porte demandam uma atenção redobrada dos motociclistas para garantir uma viagem segura.

Viagem de moto 5 dicas e 1 segredo que salvam sua vida | Imagem de SplitShire por Pixabay

Faça isso para ter uma viagem mais segura de moto

A importância da segurança no trânsito é sublinhada por estatísticas preocupantes. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelam que, na última década, 392 mil pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no Brasil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta os motociclistas entre as principais vítimas desses acidentes, ressaltando a necessidade de medidas preventivas e cuidadosas por parte desses condutores.

Nesse contexto, o Garagem360, em parceria com a ARTESP, destaca orientações essenciais para os motociclistas que planejam pegar a estrada neste verão. Para uma viagem segura de moto, é crucial a revisão dos equipamentos do veículo e o uso de acessórios apropriados, além do planejamento da rota e da prática da direção defensiva.

Manter a moto em bom estado de conservação é o ponto de partida. Isso envolve uma verificação minuciosa dos itens de segurança e mecânicos, com especial atenção para os pneus, que são fundamentais para a segurança na estrada.

Além disso, é imperativo utilizar equipamentos de proteção aprovados pelo INMETRO, incluindo jaquetas, calças e botas de couro, que oferecem uma camada adicional de segurança.

Fique atento a estes detalhes

Ao se preparar para entrar na via, é vital ganhar velocidade de forma segura antes de se integrar ao fluxo de outros veículos, minimizando o risco de colisões traseiras. A atenção às condições climáticas também é crucial, especialmente durante o verão, quando as chuvas podem ser intensas e repentinas. Evitar pilotar em ruas alagadas e buscar refúgio seguro durante tempestades são práticas recomendadas.

A direção defensiva é um conceito chave para a segurança na condução de motos, envolvendo a manutenção de uma distância segura dos demais veículos e a sinalização clara de todas as manobras. A paciência e o cuidado ao ultrapassar, especialmente veículos maiores, que possuem pontos cegos amplos e podem inadvertidamente soltar detritos na via, são igualmente importantes.

Quanto ao conforto durante a viagem, a escolha da vestimenta adequada faz toda a diferença. Roupas com proteções integradas e materiais respiráveis podem aumentar significativamente o conforto do piloto, especialmente em condições de calor intenso.

Veículo pode fazer toda diferença

A escolha da moto também influencia na experiência de viagem. Modelos como a Honda CB 500X, a Yamaha Tracer 900 GT e a Ducati Multistrada V4 S são exemplos de motocicletas projetadas para viagens longas, oferecendo uma combinação ideal de conforto, desempenho e segurança.

Por fim, a continuidade na busca por conhecimento e a atualização sobre as novidades do mercado motociclístico são essenciais para quem deseja pilotar com segurança e aproveitar ao máximo a experiência de viajar de moto.

Acompanhar publicações especializadas como o Garagem360 pode fornecer dicas valiosas e informações sobre os últimos lançamentos de motos, contribuindo para viagens mais seguras e prazerosas.

