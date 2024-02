Quando começa o Desenrola para quem é MEI?

A versão corporativa do Programa Desenrola, destinada a empresas e microempreendedores individuais (MEIs), está prevista para ser lançada no início deste ano, conforme anunciado pelo novo Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França.

Este programa tem como objetivo beneficiar aproximadamente 7 milhões de MEIs que possuem dívidas pendentes com o governo, dentre os 15 milhões existentes no Brasil, marcando um passo significativo para o apoio ao empreendedorismo no país.

Desenrola para empresas já é realidade

A concepção do Desenrola para o segmento jurídico foi uma das tarefas atribuídas a França pelo presidente Lula, e após uma reunião com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou evidente um otimismo compartilhado sobre a viabilidade financeira do programa. Haddad, segundo França, mostrou-se receptivo à ideia e comprometeu-se a realizar os cálculos necessários para sua implementação, com expectativas de que ações concretas possam ser tomadas ainda no primeiro trimestre.

Essa iniciativa representa o primeiro grande avanço do programa desde que foi proposto por Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, no final do ano passado.

A versão empresarial do Desenrola visa abranger dívidas relacionadas ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), sinalizando um esforço governamental considerável para facilitar a recuperação financeira e o crescimento desses negócios.

Além disso, França mencionou a possibilidade de implementação do programa em etapas, similarmente à versão para pessoas físicas, que já está em curso e se estende até o final de março. Outra medida em análise é a prorrogação do prazo de adesão ao Simples Nacional, regime especial de tributação para micro e pequenas empresas.

Prazos e metas são divulgados

Inicialmente previsto para terminar em 31 de janeiro, o prazo pode ser estendido para abril ou maio, facilitando a transição para o Desenrola.

Durante as discussões, também foi abordado o impacto da reforma tributária sobre esses negócios menores, com França propondo uma revisão dos limites de faturamento para MEIs, sugerindo uma abordagem progressiva na contribuição mensal baseada no faturamento real, evitando disparidades significativas entre os contribuintes.

Estas medidas refletem um esforço coordenado do governo para apoiar o empreendedorismo no Brasil, oferecendo soluções práticas para os desafios financeiros enfrentados por empresas e MEIs. Através do Programa Desenrola e ajustes no Simples Nacional, o governo demonstra seu compromisso em fomentar um ambiente empresarial mais saudável e propício ao crescimento econômico sustentável.

Realmente vale a pena usar o Desenrola para MEI?

Avaliar a viabilidade e as vantagens de utilizar o Programa Desenrola para Microempreendedores Individuais (MEIs) exige uma análise detalhada de suas características, benefícios e potenciais impactos.

O Programa Desenrola, especialmente projetado para empresas e MEIs, representa uma iniciativa governamental significativa destinada a facilitar a resolução de dívidas tributárias e fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil.

Um dos principais atrativos do programa é a oportunidade que oferece para que MEIs com dívidas junto ao governo possam regularizar sua situação fiscal. Essa regularização é crucial, pois permite que os microempreendedores mantenham seus benefícios fiscais e continuem operando legalmente.

A capacidade de resolver pendências tributárias de forma simplificada e possivelmente com condições facilitadas é, sem dúvida, um grande benefício, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras ou complicações burocráticas.

Além disso, o Programa Desenrola pode contribuir para a saúde financeira dos MEIs ao proporcionar uma estrutura para o pagamento de dívidas que se adeque melhor à sua capacidade financeira.

A flexibilização nos termos de pagamento e a possibilidade de negociação de dívidas podem evitar que os microempreendedores acumulem mais dívidas ou sejam forçados a encerrar suas atividades devido a complicações fiscais.

