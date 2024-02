Dentro do universo da numismática, há tesouros escondidos que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Entre as moedas de circulação comum no Brasil, uma em particular destaca-se por seu valor significativamente superior ao nominal: a moeda de 5 centavos de real.

Apesar de ser um item cotidiano nas transações financeiras, proporcionando praticidade para o troco, existe uma versão dessa moeda que captura o interesse de colecionadores e pode valer muito mais do que parece à primeira vista.

Como saber se sua moeda de 5 centavos vale até R$ 1.000 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Esta moeda pode valer uma fortuna

Produzida em 2006, esta moeda de 5 centavos não é apenas mais uma entre as muitas em circulação. Ela foi cunhada em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, uma figura central na história da Inconfidência Mineira e, por extensão, na luta pela independência do Brasil.

O design do anverso da moeda apresenta o busto de Tiradentes, eternizando sua contribuição à história nacional. Este detalhe não apenas adiciona um valor histórico e cultural à peça, mas também a torna um objeto de desejo para colecionadores.

Apesar de uma tiragem relativamente alta, com mais de 255 milhões de unidades produzidas, o advento dos pagamentos digitais e o desgaste natural ao longo dos anos reduziram a quantidade de moedas disponíveis no mercado. Esse fenômeno aumenta o valor de exemplares bem conservados ou com características únicas.

O valor de mercado de uma moeda como essa varia de acordo com seu estado de conservação. Moedas classificadas como Soberba, que mantêm a maior parte de seus detalhes originais e apresentam mínimos sinais de desgaste, podem ser vendidas por até R$ 35 cada.

Fique atento a estes detalhes

Ainda mais valorizadas são as moedas em estado de Flor de Cunho, que nunca circularam e estão em condição impecável, podendo alcançar até R$ 70 no mercado.

Entretanto, o valor pode disparar para até R$ 500 quando a moeda apresenta um defeito de cunhagem específico, conhecido como batida dupla. Esse tipo de erro de fabricação é raríssimo e altamente procurado por colecionadores, o que justifica o preço elevado.

Diante disso, vale a pena para os brasileiros dar uma olhada mais atenta às moedas de 5 centavos que possuem, especialmente aquelas cunhadas em 2006. Encontrar uma dessas moedas especiais pode significar descobrir um pequeno tesouro escondido na carteira.

Para os colecionadores ou mesmo para aqueles que simplesmente desejam obter um ganho inesperado, identificar e preservar uma moeda de Tiradentes em bom estado pode ser uma oportunidade valiosa.

Assim, este segmento da numismática revela como objetos do dia a dia podem carregar histórias, homenagens e valores que transcendem seu uso comum, transformando simples transações em parte de um rico tecido histórico e cultural.

Como vender estes itens facilmente?

Vender itens colecionáveis, como moedas raras, requer uma abordagem que equilibre a obtenção de um bom preço com a facilidade e segurança do processo de venda. Para alcançar esse objetivo, é importante adotar estratégias que maximizem a visibilidade do item entre potenciais compradores interessados e garantam uma transação transparente e justa.

O primeiro passo para vender com sucesso é a apresentação detalhada do item. Isso inclui fotografar a moeda de vários ângulos, capturando todos os detalhes que atestam sua autenticidade e estado de conservação.

Fotos de alta qualidade são essenciais para destacar as características únicas da moeda, como marcas especiais ou erros de cunhagem que aumentam seu valor. Além disso, uma descrição precisa e informativa deve acompanhar as imagens, detalhando o ano de fabricação, características especiais, estado de conservação e qualquer outra informação relevante que possa interessar aos colecionadores.

Escolher o local certo para a venda é outro aspecto crucial. Plataformas online especializadas em numismática ou leilões de itens colecionáveis são os locais mais apropriados para alcançar um público-alvo específico. Sites como eBay, Mercado Livre e leilões especializados em moedas oferecem a visibilidade necessária, além de sistemas de avaliação que podem ajudar a estabelecer a confiança entre vendedores e compradores.

Participar de fóruns e grupos de redes sociais dedicados à numismática também pode ser uma maneira eficaz de encontrar interessados e compartilhar informações sobre o item à venda.

