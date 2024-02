Navegar na vastidão da internet, especialmente através de buscas no Google, pode ser uma jornada fascinante e reveladora. No entanto, existem certos territórios digitais que, por diversas razões, é melhor evitar.

Algumas buscas, particularmente aquelas relacionadas a doenças, condições médicas graves ou imagens perturbadoras, podem levar não apenas a resultados visuais chocantes, mas também a implicações indesejadas na sua privacidade digital e bem-estar emocional.

Por que tenho medo de pesquisar estes temas no Google | Imagem de Firmbee por Pixabay

Jamais pesquisa isso no Google

Primeiramente, é importante ter cautela ao pesquisar sobre condições médicas ou sintomas online. Ao invés de oferecer tranquilidade, essas buscas podem levar a um estado de ansiedade e paranoia conhecido como “cibercondria“, onde a constante busca por informações de saúde na internet contribui para um aumento no estresse e preocupação com doenças que a pessoa pode não ter.

Além disso, informações médicas encontradas online nem sempre são precisas ou provenientes de fontes confiáveis, podendo levar a diagnósticos equivocados e tratamentos inadequados.

Outra questão diz respeito à privacidade. Buscar por medicamentos específicos, tratamentos ou doenças pode fazer com que essas informações sejam coletadas por redes de anúncios, resultando na personalização de propagandas que refletem essas buscas.

Isso não apenas invade a privacidade, como também pode ser um lembrete constante e desconfortável de preocupações de saúde que você preferiria manter privadas.

Além das questões de saúde, há uma variedade de termos e imagens na internet que podem ser extremamente perturbadores. Imagens de condições médicas raras, acidentes graves ou conteúdo relacionado a crimes podem ter um impacto negativo duradouro no bem-estar emocional de um indivíduo.

Pesquisas aterrorizantes no Google

Por exemplo, termos como “calcanhar de maracujá”, “miíase”, “homem-árvore”, entre outros, podem levar a imagens que muitos considerariam chocantes ou perturbadoras.

Além disso, a internet hospeda uma vasta quantidade de teorias da conspiração, boatos e informações falsas. Pesquisar por esses assuntos sem um olhar crítico e discernimento pode levar a uma distorção da realidade e contribuir para a disseminação de desinformação.

Por favor, nunca pesquise estes termos no Google*

Quanto à curiosidade sobre pesquisas estranhas, é natural que as pessoas se perguntem sobre os limites do conhecimento humano e busquem respostas para perguntas inusitadas. No entanto, é crucial abordar a internet com uma mentalidade crítica e estar ciente de que nem toda informação encontrada online é confiável ou útil.

Em suma, ao usar o Google ou qualquer outro motor de busca, exercite o discernimento e a prudência. Lembre-se de que a internet é um reflexo da vastidão da experiência humana, contendo tanto o profundo quanto o perturbador. Para manter a saúde mental e a privacidade, é sábio proceder com cautela e considerar as potenciais consequências das suas buscas online.

