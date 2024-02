Jovem com dívidas? Serasa lança programa que pode ajudar

Em um esforço para combater a inadimplência educacional e proporcionar novas oportunidades aos jovens estudantes universitários do Brasil, a Serasa inovou mais uma vez com a introdução de uma nova versão do seu aclamado programa “Serasa Limpa Nome“.

Desta vez, o foco está em auxiliar cerca de 2 milhões de estudantes que encontram-se com mensalidades atrasadas, oferecendo uma luz no fim do túnel para aqueles que sonham em retomar seus estudos sem o peso das dívidas nas costas.

Com um impressionante total de 6,2 milhões de ofertas para renegociação de dívidas, o programa promete descontos de até 93% e a possibilidade de parcelamento em até nove vezes, uma iniciativa que pode transformar a vida acadêmica e financeira de muitos jovens pelo país.

Empoderamento financeiro ao alcance dos estudantes: Serasa Limpa Nome abre caminho para a renegociação de dívidas educacionais. (Foto divulgação)

Um Novo Começo para Estudantes Endividados

A Serasa, ciente da pressão que as dívidas podem exercer sobre os estudantes — impactando desde a capacidade de concentração em sala de aula até a decisão dolorosa de abandonar os cursos —, mobilizou-se para oferecer uma solução prática e acessível.

Instituições de ensino superior renomadas, como Estácio, Anhanguera e Pitágoras, já aderiram ao programa, reforçando a ponte entre a educação e a saúde financeira dos alunos.

Com a facilidade de acesso às ofertas de renegociação por meio do site oficial do Serasa Limpa Nome, aplicativo, WhatsApp e até nas agências dos Correios, nunca foi tão viável para os estudantes endividados vislumbrar um retorno aos estudos.

Veja também: Nova chance: Serasa permite quitar dívidas por apenas 7% do valor

Passo a Passo para a Libertação Financeira

Para os estudantes que buscam aliviar suas cargas financeiras e reabrir as portas para o futuro acadêmico, o Serasa Limpa Nome simplifica o processo de renegociação das dívidas.

Desde o acesso ao aplicativo da Serasa até a visualização e escolha das melhores condições de pagamento, cada etapa foi desenhada para garantir que o acordo de renegociação seja concluído de maneira eficiente e satisfatória.

Realizar o pagamento conforme o acordo firmado é o último passo para efetivar a renegociação, simbolizando não apenas a quitação de uma dívida, mas também a reconquista da liberdade para prosseguir com os estudos.

Para facilitar o processo de renegociação de dívidas educacionais pelo programa “Serasa Limpa Nome”, siga este guia passo a passo para retomar seu caminho acadêmico sem o peso das dívidas:

Acesse o Aplicativo da Serasa: Baixe e abra o aplicativo da Serasa disponível para Android e iOS. Se preferir, você também pode acessar o site oficial do Serasa Limpa Nome. Faça seu Cadastro: Se ainda não tiver, crie seu cadastro no aplicativo ou site, fornecendo suas informações pessoais como nome completo, CPF, e-mail e uma senha segura. Verifique suas Dívidas: Na plataforma, você terá acesso às suas informações financeiras. Confira as dívidas registradas em seu nome e identifique as ofertas disponíveis para renegociação das mensalidades atrasadas. Escolha a Dívida para Negociar: Navegue pelas opções e selecione a dívida específica com a instituição de ensino que deseja renegociar. Analise as Condições de Renegociação: Examine todas as opções de renegociação disponíveis, incluindo descontos oferecidos e possibilidades de parcelamento. Selecione o Melhor Plano para Você: Escolha a condição de pagamento que melhor se ajusta à sua situação financeira atual, garantindo que o acordo seja vantajoso e sustentável para você. Confirme as Informações: Revise todos os detalhes do acordo de renegociação, incluindo o valor total, número de parcelas, e datas de vencimento para garantir que todas as informações estejam corretas. Finalize o Acordo de Renegociação: Após conferir e concordar com os termos, confirme o acordo na plataforma para formalizar a renegociação da sua dívida. Realize o Pagamento: Conclua o processo efetuando o pagamento da primeira parcela ou do valor único conforme o acordo estabelecido. O pagamento pode ser realizado por meio das opções disponibilizadas na plataforma. Acompanhe o Pagamento das Parcelas: Mantenha o controle dos pagamentos subsequentes, assegurando-se de que todas as parcelas sejam pagas em dia para evitar a reincidência da inadimplência.

Seguindo estes passos, você poderá aproveitar as facilidades oferecidas pelo programa “Serasa Limpa Nome” para limpar seu nome e retomar seus estudos com a tranquilidade financeira que merece.

Você também pode gostar de: Dívida na Serasa pode tirar seu veículos de você