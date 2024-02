O início do ano é marcado por ser um período em que muitas regiões enfrentam temporais intensos, elevando consideravelmente os riscos para motoristas nas estradas e vias urbanas. Neste contexto, adotar práticas seguras de condução durante a chuva não apenas melhora a segurança do condutor e dos passageiros, mas pode também salvar vidas.

Se chover, dirija assim para salvar sua vida | Imagem de freestocks-photos por Pixabay

Estas dicas podem salvar sua vida durante um dia chuvoso

Dirigir na chuva exige uma abordagem cuidadosa e uma atenção ainda mais focada do que em condições normais. A visibilidade reduzida, a aderência comprometida do veículo ao pavimento e o aumento do tempo de reação são apenas alguns dos desafios que os motoristas enfrentam sob chuva intensa.

Portanto, a aplicação de técnicas de direção defensiva torna-se essencial, juntamente com a manutenção rigorosa do veículo para assegurar que todos os seus componentes estejam funcionando adequadamente.

Um dos aspectos mais críticos para a segurança durante a condução na chuva é a condição dos pneus. Pneus desgastados ou com pressão inadequada não apenas reduzem a eficiência da frenagem, mas também aumentam significativamente o risco de aquaplanagem, situação em que o veículo perde contato com o solo e o controle do motorista sobre o carro é severamente diminuído.

Limite de velocidade deve ser respeitado

Quanto à velocidade ideal para conduzir sob chuva, é prudente reduzi-la em relação aos limites máximos estabelecidos para a via. Adotar uma velocidade moderada permite ao motorista uma melhor capacidade de resposta diante de imprevistos, além de manter uma distância segura do veículo à frente, essencial para compensar o aumento do tempo de parada necessário em piso molhado.

Além disso, é fundamental que os pneus sejam regularmente inspecionados quanto ao seu estado de conservação e pressão de inflação. Pneus com menos de cinco anos de uso tendem a oferecer melhor desempenho, contudo, é crucial verificar as informações do fabricante nas laterais dos pneus e assegurar que possuam o selo do Inmetro e do Organismo de Certificação do Produto (OCP), garantindo que atendem aos padrões de segurança e desempenho necessários.

Fique atento a estes detalhes

O acompanhamento do estado dos pneus inclui práticas como a calibragem frequente, conforme as especificações do manual do veículo, e a verificação do balanceamento. O balanceamento adequado dos pneus é importante para evitar desgastes irregulares e prolongar a vida útil dos pneus, contribuindo para uma condução mais segura e estável.

Leonardo Tozzi Pinheiro, vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade (Abrac), ressalta a importância de manter os pneus em bom estado, mesmo que o veículo seja usado esporadicamente. A borracha dos pneus pode degradar-se com o tempo, independentemente da frequência de uso do carro, destacando a necessidade de uma atenção contínua à manutenção preventiva.

Em suma, conduzir com segurança durante temporais requer uma combinação de práticas conscientes de direção, manutenção preventiva do veículo e uma atitude prudente no trânsito. Ao seguir essas recomendações, motoristas podem navegar com mais segurança pelas vias durante a chuva, protegendo não apenas a si mesmos, mas também a todos os usuários da via.

