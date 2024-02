Aviso: Pix de R$ 1.200,01 no Caixa Tem para os CPFs da lista

Em uma virada surpreendente que promete aliviar o orçamento de muitos brasileiros, a plataforma Caixa Tem anuncia um Pix especial no valor de R$ 1.278 para os beneficiários do programa Bolsa Família.

Este movimento, parte de um esforço contínuo para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, marca um ponto significativo de interesse e discussão entre os cidadãos cujos CPFs figuram na lista do Caixa Tem.

O pagamento deste montante, previsto para fevereiro, não só reforça o compromisso da Caixa Econômica Federal com o bem-estar social, mas também destaca o papel crucial do Caixa Tem como ferramenta de inclusão financeira e distribuição de benefícios.

O Caixa Tem ilumina fevereiro com um Pix especial de R$ 1.278 para beneficiários do Bolsa Família. Prepare-se para receber! (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Pix de R$ 1.200,01 no Caixa Tem

O anúncio feito pelo Caixa Tem detalha que o valor de R$ 1.278 será concedido a famílias elegíveis, mantendo o pagamento base do Bolsa Família em R$ 600 e acrescentando valores adicionais para membros específicos da família, como crianças e gestantes.

Este arranjo permite que uma família com até nove membros alcance o valor total anunciado, proporcionando um alívio financeiro significativo. Com o calendário oficial de pagamentos já disponível, milhões de beneficiários se preparam para receber este apoio, alinhando suas expectativas financeiras às datas especificadas pela Caixa.

Veja mais sobre: Plástica de GRAÇA pelo SUS: como conseguir abdominoplastia

Calendário e Planejamento Financeiro

Para todos os beneficiários ansiosos pelo recebimento deste benefício, o calendário de pagamentos é uma ferramenta indispensável para o planejamento financeiro. Distribuído de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), o calendário estabelece datas específicas para cada grupo de beneficiários, garantindo uma distribuição organizada e eficiente do auxílio.

Este mês, o benefício é ainda mais robusto, incluindo o Auxílio Gás de R$ 102, reforçando o apoio àqueles que mais precisam. Mantenha-se informado e prepare-se para aproveitar este benefício da melhor forma possível, organizando suas finanças e planejando o uso deste importante recurso.

Confira uma lista detalhada com os dias de pagamento conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Esta organização facilita o planejamento financeiro dos beneficiários, permitindo-lhes antecipar quando receberão o valor adicional no mês de fevereiro. Confira abaixo as datas de pagamento para organizar suas finanças:

NIS Final 1: 16 de fevereiro

16 de fevereiro NIS Final 2: 19 de fevereiro

19 de fevereiro NIS Final 3: 20 de fevereiro

20 de fevereiro NIS Final 4: 21 de fevereiro

21 de fevereiro NIS Final 5: 22 de fevereiro

22 de fevereiro NIS Final 6: 23 de fevereiro

23 de fevereiro NIS Final 7: 26 de fevereiro

26 de fevereiro NIS Final 8: 27 de fevereiro

27 de fevereiro NIS Final 9: 28 de fevereiro

28 de fevereiro NIS Final 0: 29 de fevereiro

Certifique-se de verificar qual o último dígito do seu NIS para saber exatamente o dia em que o Pix de R$ 1.278 será depositado em sua conta Caixa Tem. Este planejamento pode ajudar a gerenciar melhor suas despesas e aproveitar ao máximo o auxílio financeiro proporcionado neste mês.

Você também pode gostar de: Meu INSS suspende aposentadorias? Entenda o que está acontecendo