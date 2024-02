A parceria firmada entre o iFood, uma das maiores plataformas de entrega de alimentos do mundo, e a Shell Box, surge como uma resposta aos crescentes custos de combustível enfrentados pelos entregadores.

Com o aumento constante no volume de pedidos, os entregadores veem seus gastos com gasolina subirem, enquanto os preços dos combustíveis permanecem como uma preocupação constante para todos que dependem de veículos para trabalhar.

Entregador do iFood tem benefícios na hora de abastecer | Arquivo – Edição

Entregadores do Ifood terão descontos ao abastecer

Neste contexto, manter-se informado sobre as oscilações de preço é vital, mas agora, os colaboradores do iFood têm uma nova ferramenta para aliviar esse peso financeiro. A colaboração com a Shell Box oferece descontos exclusivos no abastecimento, uma vantagem anunciada como parte do programa Delivery de Vantagens iFood, destinado a beneficiar diretamente os motociclistas parceiros da plataforma.

Para acessar esses descontos, os entregadores precisam baixar o aplicativo Shell Box e registrar-se, confirmando sua associação ativa com o iFood. Após o cadastro, eles recebem um cupom de R$ 10 para usar em seu primeiro abastecimento dentro de 30 dias, simplificando o processo de pagamento por meio de uma solução 100% digital, evitando o uso de dinheiro ou cartões físicos.

Esta inovação não só promete maior comodidade e segurança aos motoristas mas também busca oferecer uma experiência aprimorada nas bombas de combustível. Com já cerca de 4 mil usuários aproveitando essa facilidade e mais de 500 lojas de conveniência Shell Select integradas.

A iniciativa representa um passo significativo para facilitar a vida dos entregadores, permitindo que se concentrem mais nas entregas e menos nas preocupações com o combustível.

Você pode gostar: Com esse cartão, você libera R$ 30 de gasolina ou etanol NA HORA

Quais alternativas ao Ifood que existem no Brasil?

No Brasil, o mercado de entrega de alimentos é diversificado, oferecendo várias alternativas ao iFood. Estas plataformas competem em termos de variedade de restaurantes, rapidez na entrega e qualidade do serviço. Algumas das principais alternativas incluem:

Uber Eats: Parte do ecossistema Uber, esta plataforma oferece um amplo leque de opções de restaurantes e fast foods, com a vantagem de utilizar a mesma conta Uber para solicitar corridas e alimentos. Rappi: Além de entregar alimentos, a Rappi se destaca por oferecer uma gama variada de serviços, incluindo entrega de supermercado, farmácia e até mesmo serviços bancários através do RappiPay. 99 Food: Ligada à 99, empresa de mobilidade urbana, a 99 Food entrou no mercado de entregas oferecendo competitividade em preços e uma boa variedade de estabelecimentos parceiros. James Delivery: Comprado pelo Grupo Pão de Açúcar, o James Delivery não só entrega refeições de restaurantes como também faz entregas de supermercados, farmácias e outros estabelecimentos. Delivery Much: Presente principalmente em cidades do interior, essa plataforma foca em conectar os usuários a uma ampla variedade de restaurantes locais, oferecendo uma alternativa interessante aos gigantes do setor. Aiqfome: Atuando em mais de 300 cidades brasileiras, principalmente em regiões fora dos grandes centros, o Aiqfome foca em uma experiência de usuário simplificada e em um atendimento ao cliente eficaz. Goomer: A Goomer oferece uma plataforma de pedidos online que permite aos restaurantes criarem seus próprios canais de venda direta, além de disponibilizar um aplicativo para os usuários finais.

Essas alternativas ao iFood atendem a diferentes necessidades e preferências dos consumidores, desde aqueles que buscam maior variedade e serviços adicionais até os que preferem apoiar estabelecimentos locais através de plataformas mais regionais. A escolha entre elas pode depender de fatores como área de cobertura, taxas de serviço, promoções e a qualidade do atendimento ao cliente.

Você pode gostar: Botijão de gás, gasolina e diesel recebem novos preços com alta do ICMS