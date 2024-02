A seleção de nomes para um recém-nascido carrega em si a essência e as expectativas dos pais sobre o futuro do bebê. Em meio a um vasto leque de opções, cada vez mais famílias optam por resgatar a beleza e a singularidade de nomes que, embora possam parecer datados para alguns, trazem consigo um charme atemporal e uma rica herança cultural.

Essa tendência, observada pela plataforma Nameberry, especialista em tendências de nomes, aponta para o retorno de nomes clássicos, prometendo marcar o ano de 2024 com escolhas que combinam elegância, história e significados profundos.

Estes 9 nomes antigos voltaram com FORÇA TOTAL em 2024 | Imagem de Annette Meyer por Pixabay

Estes nomes estão em alta em 2024

Entre os nomes que estão reconquistando seu espaço, destacam-se aqueles com raízes históricas e etimológicas que evocam características como brilho, devoção, união e sabedoria. Nomes como Clara, por exemplo, evocam a luminosidade e a pureza, ressoando em diversos países como Brasil, Espanha e França com sua simplicidade radiante. Já Caleb, de origem hebraica, carrega consigo valores de lealdade e fé, conquistando pais nos Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia.

A busca por nomes que refletem qualidades como confiança e proteção leva muitos a escolherem Samuel, um nome que transmite a ideia de alguém ouvido por Deus, popular no Brasil, Estados Unidos e Suécia. Levi, significando “unido” ou “ligado”, sugere uma forte conexão familiar e é apreciado nos Estados Unidos, Brasil e Noruega por simbolizar união e harmonia.

Nomes que remetem à natureza e à beleza natural, como Olivia e Flora, também estão entre as escolhas prediletas, refletindo uma conexão com a paz, fertilidade e a alegria da vida. Enquanto Olivia é celebrado em países como Estados Unidos, Canadá e Irlanda, Flora ressoa na Escócia, Itália e França com sua alusão direta à primavera e ao renascimento.

Alguns nomes Europeus são tendências neste novo ano

Amelia e Tobias, respectivamente simbolizando esforço e a bondade divina, destacam-se por refletir valores de dedicação e gratidão. Amelia é particularmente popular no Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, ao passo que Tobias ganha corações na Alemanha, Suécia e Holanda, ambos ressaltando o desejo dos pais por nomes que não apenas identifiquem seus filhos, mas também os inspirem.

A tendência de 2024, portanto, não é apenas sobre a escolha de nomes para os novos membros da família, mas sobre a reafirmação de valores e o resgate de uma tradição que vê nos nomes uma fonte de inspiração e uma ponte para o passado.

Ao escolherem nomes com tamanha carga histórica e significado, os pais tecem uma narrativa que acompanhará seus filhos por toda a vida, enraizando-os em uma herança cultural rica e diversificada.

Veja a lista completa

Escolher o nome de um bebê é um dos momentos mais emocionantes e significativos para os pais. Em meio a uma infinidade de opções, muitos se voltam para o charme dos nomes antigos, buscando inspiração tanto na tradição quanto na singularidade.

A Nameberry, um site especializado em nomes de bebês e tendências de nominais, fez suas previsões para os nomes antigos que devem retornar com força em 2024. Esses nomes, ricos em história e significado, prometem encantar os pais modernos que desejam algo clássico e atemporal para seus filhos.

Aqui está a lista completa dos nomes antigos que serão tendência em 2024, conforme destacado pela Nameberry:

Clara Caleb Samuel Levi Olivia Flora Amelia Tobias

Cada um desses nomes carrega uma história única e qualidades que os tornam escolhas encantadoras para o próximo ano. Seja pela sonoridade, pelo significado ou pela nostalgia que evocam, esses nomes estão prontos para serem redescobertos por uma nova geração de pais e mães.

Ao optarem por um desses nomes, os pais não só honram o passado, mas também oferecem aos seus filhos identidades singulares que se destacarão na multidão.

