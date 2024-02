Quem receberá Bolsa Família “bombado” com R$ 100 a mais

Com o início do novo ano, uma notícia importante para os beneficiários do programa Bolsa Família está movimentando o cenário social do Brasil.

O governo anunciou um acréscimo de R$ 100 para uma parcela dos cadastrados no programa, o que deixou muitas famílias ansiosas para saber se serão contempladas com esse benefício adicional.

Para garantir o aumento de R$ 100 no Bolsa Família, os beneficiários devem estar atentos à regularidade de seus cadastros e atualizações junto ao programa.

Quem receberá Bolsa Família “bombado”?

Às vésperas do mês de fevereiro, foi anunciado um adicional de R$ 102,00 destinado aos beneficiários do programa Bolsa Família, uma medida que proporciona alívio financeiro bem-vindo a muitas famílias em situação de vulnerabilidade.

Essa injeção financeira tem sua origem no Auxílio Gás, um programa de caráter emergencial voltado para auxiliar os cidadãos brasileiros a enfrentar os custos associados ao botijão de gás de 13 kg, um item de extrema importância em muitos lares.

No entanto, para ter direito a esse benefício adicional, os beneficiários devem efetuar um pedido formal por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Recentemente, o calendário de pagamentos relacionado ao Auxílio Gás foi divulgado, trazendo alegria e esperança para muitas famílias. Os pagamentos do Auxílio Gás seguem o mesmo cronograma estabelecido para o Bolsa Família, que é determinado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Confira as datas de pagamento para o mês de fevereiro, de acordo com o último dígito do NIS:

NIS final 1 – 16 de fevereiro

NIS final 2 – 17 de fevereiro

NIS final 3 – 18 de fevereiro

NIS final 4 – 19 de fevereiro

NIS final 5 – 20 de fevereiro

NIS final 6 – 23 de fevereiro

NIS final 7 – 24 de fevereiro

NIS final 8 – 25 de fevereiro

NIS final 9 – 26 de fevereiro

NIS final 0 – 27 de fevereiro

De acordo com as diretrizes do governo federal, podem ser contempladas pelo Auxílio Gás as famílias cadastradas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo, incluindo também famílias beneficiárias de programas de transferência de renda implementados pelas esferas governamentais federal, estadual e municipal.

Como Garantir o Aumento no Bolsa Família?

Para garantir o aumento de R$ 100 no Bolsa Família, os beneficiários devem estar atentos à regularidade de seus cadastros e atualizações junto ao programa.

É fundamental manter os dados atualizados e informar qualquer mudança na composição familiar, renda ou endereço. Além disso, é importante cumprir com as condicionalidades do programa, como a frequência escolar de crianças e adolescentes e a realização de exames de saúde.

É importante ressaltar que o aumento no Bolsa Família é uma iniciativa do governo para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade neste período desafiador. Portanto, é necessário cumprir os requisitos estabelecidos para continuar recebendo esse benefício extra.

Fique atento às atualizações do programa e acompanhe as notícias para garantir que você e sua família estejam preparados para receber esse incremento no Bolsa Família, que pode fazer uma grande diferença no orçamento doméstico. Com planejamento e responsabilidade, é possível utilizar esse recurso adicional para melhorar a qualidade de vida e buscar um futuro mais promissor.

