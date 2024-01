Resultado do Sisu disponível: como recorrer à lista de espera

Você já conferiu os resultados do SISU 2024 e ainda está na expectativa? Há uma luz no fim do túnel: a lista de espera! Descubra como ela funciona e não perca a chance de garantir sua vaga.

Estudantes ansiosos conferindo os resultados do SISU 2024 – a esperança renasce com a lista de espera! (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Como Acessar o Resultado do SISU 2024

O resultado do SISU 2024 já está disponível! Você pode conferir sua situação acessando o portal único de acesso ao ensino superior. Este ano, a lista de espera estará aberta de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, com convocação dos candidatos a partir de 16 de fevereiro.

Não foi aprovado na chamada regular? Não desanime! Acesse o portal do SISU e inscreva-se na lista de espera. Você pode escolher sua primeira ou segunda opção de curso. Lembre-se de acompanhar constantemente os resultados e se manter atento às comunicações da instituição.

Veja mais: Sisu: maiores e menores notas de corte em 2023; veja

Funcionamento da Lista de Espera

Após a primeira chamada, as instituições utilizam a lista de espera para preencher vagas remanescentes. As convocações começam uma semana após o término do prazo da lista e continuam até que todas as vagas sejam preenchidas, mesmo após o início das aulas.

É fundamental que os candidatos acompanhem os resultados da lista de espera diretamente com as instituições de ensino. O processo de matrícula e os documentos necessários serão informados pela universidade escolhida.

Como se inscrever na lista de espera do Sisu?

Para se inscrever na lista de espera, os candidatos devem acessar a página do SISU e realizar o login com a conta do gov.br .

Após o login, é possível escolher qual das opções de curso deseja concorrer na lista de espera. Importante ressaltar que, se o candidato desejar alterar sua escolha, pode fazê-lo selecionando a opção para se retirar da participação na lista de espera.

O resultado da lista de espera do SISU será acompanhado diretamente nas instituições de ensino onde o candidato manifestou interesse. É crucial verificar as informações no site da universidade e em suas redes sociais, pois a convocação pode ocorrer após o início das aulas.

Portanto, manter-se informado e atento às comunicações da instituição escolhida é essencial para não perder a oportunidade de garantir uma vaga na universidade pública.

Mudanças Sisu 2024

O SiSU 2024 traz novidades significativas que prometem alterar a dinâmica do processo seletivo do Ministério da Educação (MEC). Uma das principais mudanças é a realização de apenas uma edição anual, contrastando com as edições semestrais realizadas desde 2010.

Isso significa que os estudantes terão somente uma oportunidade de inscrição por ano, alterando a frequência e talvez a estratégia dos candidatos em busca de uma vaga em universidades públicas. Embora o MEC não tenha fornecido justificativas específicas para esta mudança, o edital do SiSU 2024 já está disponível, detalhando datas, regras e orientações.

Outra mudança notável é a revisão da Lei de Cotas, concluída em novembro de 2023. Esta revisão trouxe alterações na seleção e distribuição de vagas de cotas, incluindo a inclusão do grupo de quilombolas na legislação.

Agora, todos os candidatos serão inicialmente considerados na modalidade de ampla concorrência, e somente após essa etapa, as cotas serão aplicadas. Essa nova configuração visa promover uma maior diversidade entre os estudantes do ensino superior público.

Com isso, espera-se que a composição de estudantes nas universidades públicas seja mais diversificada, refletindo melhor a sociedade brasileira.

Leia também: Comunicado: datas para entrar em uma universidade federal são reveladas no Sisu 2024