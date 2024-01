INSS começa pagamentos de fevereiro: datas e valores

Você está esperando o pagamento do INSS? Hoje pode ser o seu dia! O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou os pagamentos de fevereiro. Vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre datas e valores.

Alegria e alívio: Beneficiários do INSS recebem seus pagamentos de fevereiro. ((Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

INSS começa pagamentos de fevereiro

O INSS, reafirmando seu compromisso com a pontualidade, inicia hoje, 31 de janeiro, a transferência de R$ 1.412 para um grupo específico de beneficiários.

Esse valor é destinado aos que recebem até um salário mínimo e faz parte de um cronograma que beneficia aproximadamente 37 milhões de pessoas em todo o país. É um momento de expectativa e alívio financeiro para muitos.

O INSS prioriza inicialmente aqueles que recebem até um salário mínimo. Por isso, é crucial que os beneficiários consultem o calendário de pagamentos para se organizar e garantir acesso antecipado aos recursos. Para os beneficiários cujo último dígito do número do benefício seja 5, o pagamento de R$ 1.412 é realizado hoje.

Veja mais sobre: INSS libera consulta ao abono 2024: salário extra disponível

Calendário de Pagamentos

Fique atento às datas! Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos continuam nos dias 1, 2, 5, 6 e 7 de fevereiro.

Para os beneficiários que recebem valores acima de um salário mínimo, o calendário se estende do dia 1 ao dia 7 de fevereiro. É essencial verificar o calendário para garantir o recebimento dos benefícios conforme previsto.

Beneficiários recebendo até um salário mínimo:

Final 1 – 25 de Janeiro Final 2 – 26 de Janeiro Final 3 – 29 de Janeiro Final 4 – 30 de Janeiro Final 5 – 31 de Janeiro Final 6 – 1 de Fevereiro Final 7 – 2 de Fevereiro Final 8 – 5 de Fevereiro Final 9 – 6 de Fevereiro Final 0 – 7 de Fevereiro

Para beneficiários recebendo valores acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6 – 1 de Fevereiro Finais 2 e 7 – 2 de Fevereiro Finais 3 e 8 – 5 de Fevereiro Finais 4 e 9 – 6 de Fevereiro Finais 5 e 0 – 7 de Fevereiro

Se você é um beneficiário do INSS, marque essas datas no seu calendário e prepare-se para receber seu pagamento. O INSS está comprometido em manter a regularidade e eficiência nos repasses, proporcionando tranquilidade e segurança a milhões de brasileiros.

Pagamentos do INSS

O INSS é responsável pelo pagamento de uma variedade de benefícios sociais, essenciais para a segurança financeira de milhões de brasileiros.

Entre os principais, estão as aposentadorias, que incluem a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e a aposentadoria especial, destinada a trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde.

Esses benefícios garantem um suporte financeiro contínuo para idosos e trabalhadores que dedicaram anos de serviço, contribuindo para o sistema de seguridade social.

Além das aposentadorias, o INSS também administra o pagamento de pensões por morte, que são essenciais para o sustento de famílias que perderam um provedor. Outro benefício importante é o auxílio-doença, concedido a trabalhadores impossibilitados de exercer suas atividades devido a enfermidades ou acidentes.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) também é uma parte vital do sistema, oferecendo suporte a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Esses pagamentos refletem o compromisso do INSS em prover uma rede de segurança social para os cidadãos em diversas situações de vulnerabilidade.

Você também pode gostar de: Dívidas de aposentados serão pagas: INSS libera R$ 100 mil