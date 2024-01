Inscreva-se na Caixa para receber R$ 1.100,00 na conta

Uma chance imperdível para quem busca uma renda extra e experiência profissional! A Caixa Econômica Federal acaba de abrir inscrições para um programa que pode ser sua porta de entrada no mundo financeiro.

Vamos mergulhar nos detalhes de como você pode inscrever-se na Caixa para receber R$ 1.100 da instituição.

Caixa abre portas para novos talentos: inscreva-se no programa de estágio e conquiste sua bolsa de R$ 1.100! (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Inscreva-se na Caixa para receber R$ 1.100,00

A oportunidade que está batendo à sua porta é o programa de estágio da Caixa, destinado a estudantes de nível médio e superior.

Se você está cursando algum desses níveis de ensino, prepare-se para uma experiência enriquecedora que pode também aliviar suas preocupações financeiras.

O programa de estágio da Caixa, que ocorre de forma online, está oferecendo bolsas de estágio atraentes: R$ 1.100 para estudantes de ensino superior, por uma jornada de 25 horas semanais, e R$ 880 para estudantes de nível médio e técnico, por 20 horas semanais.

Além disso, todos os estagiários receberão auxílio-transporte de R$ 130 mensais.

Veja mais também: Seu CPF está na lista do Caixa Tem para receber R$ 1.278,01? Consulte

Como se Inscrever e Áreas de Estágio Disponíveis

O processo seletivo é organizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), com inscrições e edital disponíveis online.

As vagas para candidatos de nível superior estão concentradas na cidade de Palmas e incluem áreas como Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais, Ciências Políticas, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil.

Para o nível técnico e médio, as vagas são oferecidas em vários municípios do estado do Tocantins, abrangendo cursos como Administração, Comércio, Contabilidade, Finanças, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Secretariado, Seguros, Serviços Públicos e Vendas.

Para participar, os candidatos devem ter no mínimo 16 anos e passar por uma prova online. Estudantes de ensino superior também passarão por uma entrevista na unidade da Caixa onde a vaga é ofertada. O prazo para inscrição e realização das provas vai até o dia 29 de fevereiro.

Vantagens do estágio da Caixa

Fazer um estágio na Caixa Econômica Federal é uma oportunidade repleta de benefícios, tanto profissionais quanto financeiros. Para estudantes, é a chance de ganhar experiência prática em um dos maiores bancos do país, conhecido por seu papel crucial na economia e na vida financeira dos brasileiros.

Além da remuneração atrativa, que varia de R$ 880 a R$ 1.100, dependendo do nível de escolaridade, os estagiários também recebem auxílio-transporte, o que alivia os custos diários de deslocamento.

Este estágio não é apenas uma fonte de renda; é uma porta de entrada para o aprendizado no setor financeiro, oferecendo aos estudantes uma visão interna das operações bancárias e a chance de desenvolver habilidades que serão valiosas ao longo de suas carreiras.

Além dos benefícios financeiros, o estágio na Caixa também proporciona um crescimento pessoal e profissional imenso.

Os estagiários têm a oportunidade de trabalhar em um ambiente desafiador e enriquecedor, onde podem aplicar o conhecimento teórico adquirido em sala de aula, desenvolver novas competências e ganhar experiência prática.

Eles se envolvem em atividades que contribuem diretamente para o funcionamento e o sucesso do banco, colaborando com equipes experientes e aprendendo com profissionais do setor.

Isso não apenas enriquece seu currículo, mas também lhes dá uma vantagem competitiva no mercado de trabalho após a formatura. O estágio na Caixa é, portanto, não apenas um emprego, mas um investimento significativo no futuro profissional dos estudantes.

Leia mais também sobre: Caixa Tem libera rodada de Pix de até R$ 852 para quem está na lista