Dia de Iemanjá: simpatias PODEROSAS para esta sexta (2)

No dia 02 de fevereiro, o Brasil celebra uma data de grande significado religioso: é o Dia de Iemanjá, a Rainha do Mar.

Nesse mesmo dia, também é comemorada a festa de Nossa Senhora dos Navegantes pela fé católica. Essa convergência de celebrações resulta em uma ocasião especial, onde os devotos buscam graças, paz interior e sorte no amor.

Celebre o Dia de Iemanjá com fé e esperança, buscando as bênçãos da Rainha do Mar para sua vida. (Foto divulgação)

Dia de Iemanjá: Festa nas Águas

Principalmente nas localidades litorâneas e portuárias do Brasil, ocorrem grandes festas em homenagem a Iemanjá. Essas celebrações incluem procissões aquáticas e oferendas à beira da água, onde os fiéis expressam sua devoção e gratidão à Rainha do Mar.

Para muitos, tanto Nossa Senhora dos Navegantes quanto Iemanjá representam a mesma entidade divina, unificando a fé e o amor dedicados à Grande Mãe das Águas.

Simpatias para Atrair Boas Energias no Dia de Iemanjá

Para os devotos de Iemanjá, o Dia de Iemanjá é uma época propícia para realizar rituais e simpatias destinados a atrair boas energias e bênçãos. Abaixo, apresentamos algumas simpatias tradicionais para este dia especial:

Saúde e Proteção à Iemanjá

Esta simpatia é simples, porém poderosa. Em um sábado, coloque um vaso de flores com rosas brancas na mesa da sua cozinha ou sala. Ofereça essas rosas brancas a Iemanjá, pedindo saúde para todos os moradores da sua casa. Quando as rosas murcharem, jogue-as no mar ou em uma área verde, como um campo ou mata.

Esquecer Coisas Ruins

Adquira um caderno com capa lisa e escreva nele as coisas que deseja apagar da sua memória. Em seguida, na primeira lua cheia seguinte, vá até o mar com o caderno.

Entre na água e pronuncie palavras de liberação, pedindo à Grande Senhora do Mar que leve embora todo o mal que atormenta sua mente. Jogue o caderno na água, longe da costa, e afaste-se sem olhar para trás.

Ter Sorte no Amor

Esta simpatia envolve rosas brancas, perfume de alfazema, fitas coloridas e uma oferta especial ao mar. Preparada com cuidado, essa simpatia busca atrair sorte e amor.

Ter Dinheiro o Ano Todo

Leve sete rosas brancas, sete moedas do mesmo valor, perfume de alfazema e uma garrafa de champanhe para a praia. Reze para Iemanjá e os Orixás que governam o mar.

Após contar sete ondas, jogue as flores ao mar e ofereça a champanhe aos Orixás. Lave as moedas no perfume e mantenha uma delas como amuleto durante o ano.

Paz, Tranquilidade e Prosperidade

Uma simpatia que mistura pétalas de rosas brancas, arroz cru e perfume, seguida de um mergulho no mar para pedir paz e prosperidade para o ano vindouro.

Oração a Iemanjá

Concluímos com uma oração sincera a Iemanjá, expressando gratidão e pedindo proteção para todos os devotos.

Grande Mãe das Águas, Rainha do Mar, Iemanjá, ouço o som das ondas que trazem sua presença. Neste momento, humildemente me coloco diante de sua majestade, Em busca de sua bênção e proteção. Navegadora dos corações, Senhora das águas serenas, Com sua força, acalma as tempestades que assolam minha alma. Guia-me pelos mares da vida, com sabedoria e compaixão, E permita que eu encontre a paz e a harmonia em cada maré. Mãe carinhosa, ouça minhas preces e anseios, Assim como acolhe os filhos em seu seio de amor. Que suas águas purifiquem minhas aflições, E que sua luz ilumine meus caminhos. Iemanjá, derrame suas bênçãos sobre mim, Proteja-me de perigos e malefícios, E conceda-me a serenidade para enfrentar desafios. Que sua presença seja meu refúgio, minha esperança, meu abrigo. Neste Dia de Iemanjá, aceite minha devoção e gratidão, Pelo amor que emana de seu coração generoso. Que sua força e beleza se manifestem em minha vida, E que eu possa viver em harmonia com a natureza e o universo. Iemanjá, Rainha do Mar, eu te reverencio e te honro, Com todo o meu respeito e devoção. Que suas águas sagradas lavem minha alma, E que sua presença esteja sempre comigo, hoje e sempre. Amém.

Celebre o Dia de Iemanjá com fé e esperança, buscando as bênçãos da Rainha do Mar para sua vida. Essas simpatias e orações podem ser uma forma de conexão espiritual e renovação de energias positivas.

