À medida que fevereiro se aproxima, os serviços de streaming como Netflix, HBO Max e Prime Video estão se preparando para deleitar os espectadores com uma seleção empolgante de estreias. Essas novidades prometem cativar a audiência, oferecendo desde séries aclamadas até filmes transformados em séries, garantindo que sua programação esteja repleta de entretenimento de qualidade.

Fevereiro no streaming veja as estreias | Imagem de OsloMetX por Pixabay

Fevereiro vem recheado de novidades nos streaming

Netflix lidera o caminho com o lançamento da terceira temporada da série brasileira “Bom Dia, Verônica”, adicionando ao seu catálogo uma nova comédia romântica taiwanesa intitulada “Minha Vez de Amar”, e trazendo “Um Dia”, uma minissérie baseada no best-seller de David Nicholls. Cada uma dessas produções traz sua própria essência e promete manter os espectadores envolvidos em suas tramas envolventes.

Novas histórias ganham vida

“Minha Vez de Amar” chega à Netflix em 2 de fevereiro de 2024, introduzindo os espectadores à vida de Chu Ai, uma influenciadora que aborda temas de educação sexual em suas redes sociais. Apesar de sua abordagem moderna sobre relacionamentos, Chu Ai enfrenta suas próprias complicações amorosas e familiares, tecendo uma história rica em contrastes e aprendizados.

Em 8 de fevereiro, “Um Dia” estreia, permitindo aos espectadores acompanhar a jornada de Emma Morley e Dexter Mayhew através dos anos, após seu primeiro encontro numa noite de formatura. A série promete uma exploração emocional profunda, marcada pelo reencontro dos personagens em 15 de julho de cada ano subsequente.

“Bom Dia, Verônica”, que estreia sua última temporada em 14 de fevereiro, propõe um fechamento emocionante com a “Caçada Final”, onde a protagonista enfrenta perigos inimagináveis na busca pela verdade, prometendo uma conclusão dramática e cheia de suspense.

HBO Max e Prime Vídeo surpreendem

Prime Video não fica para trás, com a estreia da adaptação de “Sr. & Sra. Smith” em 2 de fevereiro de 2024, prometendo ação e comédia ao explorar a vida de um casal de espiões. No mesmo dia, a segunda temporada de “Hazbin Hotel” oferece uma dose de comédia musical com sua história ambientada no inferno.

HBO Max traz “A Aventura do Anel”, uma série que entrelaça histórias românticas através do percurso de um anel de noivado, e “Manayek”, um drama policial que mergulha em um caso de corrupção, desafiando os laços de amizade e lealdade.

Com uma gama tão diversa e rica de estreias, fevereiro promete ser um mês repleto de novas histórias para explorar. Desde dramas emocionais a comédias românticas e aventuras policiais, há algo para cada tipo de espectador. Agora é o momento ideal para se programar e assegurar que não perca nenhuma dessas incríveis estreias nos serviços de streaming favoritos.

Qual o serviço de streaming mais barato em 2024 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual o serviço de streaming mais barato em 2024?

Em 2024, entre os serviços de streaming disponíveis no Brasil, o Amazon Prime emerge como a opção mais econômica, com um plano mensal custando R$ 14,90. Esse valor é particularmente atrativo considerando que o Amazon Prime não oferece apenas acesso a filmes e séries por meio do Prime Video, mas também inclui benefícios adicionais como Prime Music, Prime Reading, frete grátis em produtos da Amazon e promoções exclusivas​​.

Outra opção acessível é o plano Mobile da HBO Max, oferecido por R$ 19,90 por mês. Esse plano permite aos usuários desfrutar de um vasto catálogo, incluindo séries e filmes exclusivos, com a conveniência de até três telas simultâneas e qualidade de imagem 4K​​.

O UOL Play apresenta um plano denominado Light ao preço de R$ 24,90, posicionando-se como uma escolha vantajosa para quem busca diversidade de conteúdo, incluindo acesso a canais sob demanda, conteúdo ao vivo, séries, filmes e a possibilidade de um mês grátis de HBO Max​​.

Cada uma dessas plataformas oferece um conjunto único de vantagens, desde catálogos diversificados até serviços adicionais inclusos na assinatura. A escolha do serviço mais adequado dependerá das preferências individuais de conteúdo, uso previsto (como o número de telas necessárias) e os benefícios extras que cada um oferece.

