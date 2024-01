Nubank libera novo método para cliente conseguir dinheiro no app

Em um mercado financeiro cada vez mais dinâmico, o Nubank se destaca mais uma vez com uma novidade para seus usuários: o lançamento de um novo produto na plataforma de investimentos.

Apresentado na última segunda-feira, 29 de janeiro, o “Nu Selic Simples” promete revolucionar a forma como os clientes do banco digital lidam com seus investimentos. Vamos mergulhar nos detalhes desse lançamento e descobrir como ele pode beneficiar você, cliente Nubank.

Nubank lança o Nu Selic Simples, tornando o investimento mais simples e acessível para todos os seus clientes. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Nubank libera novo método Investimento

O novo produto do Nubank, o Nu Selic Simples, traz um diferencial competitivo importante no mercado de investimentos. Com uma taxa de administração de apenas 0,19% ao ano, oferece uma opção mais econômica em comparação à taxa de custódia de 0,20% ao ano cobrada pelo Tesouro Direto.

Esse fundo tem foco em títulos públicos pós-fixados do Tesouro Nacional, proporcionando rentabilidade atrelada à taxa Selic. Essa característica faz dele uma escolha interessante para investidores que buscam um produto com baixo risco e boa rentabilidade.

Facilidade e Acessibilidade no Investimento

Um dos grandes atrativos do Nu Selic Simples é sua liquidez diária (D+0), o que significa que os investidores podem resgatar seus recursos no mesmo dia útil, oferecendo uma flexibilidade significativa em relação ao acesso ao seu dinheiro.

Além disso, o valor mínimo para investimento é de apenas R$ 100, tornando-o acessível para uma ampla gama de clientes. O Nubank, através deste lançamento, reforça seu compromisso com a transparência e a facilidade, assegurando que não haverá taxas ocultas e que o processo de investimento é simples e direto.

A instituição também destaca a expertise da equipe Nu Asset na seleção dos títulos públicos, garantindo aos investidores a conveniência de contar com profissionais experientes na gestão de seus recursos.

Benefícios Nubank

O Nubank tem se estabelecido como uma das fintechs mais inovadoras do mercado, proporcionando uma série de benefícios que vão além do tradicional.

Além do recém-lançado Nu Selic Simples, o banco digital oferece uma conta corrente sem taxas de manutenção, um cartão de crédito sem anuidade, e a possibilidade de realizar investimentos de maneira simplificada e acessível.

Outro diferencial é a experiência do usuário, com um aplicativo intuitivo que permite gerenciar todas as suas finanças de forma prática e transparente.

O Nubank também se destaca por seu atendimento ao cliente, com um suporte eficiente e humanizado, que está sempre pronto para resolver qualquer questão de forma rápida e satisfatória.

Além dessas vantagens, o Nubank oferece outras maneiras para os clientes conseguirem dinheiro. Uma delas é o empréstimo pessoal, que pode ser contratado diretamente pelo app, com taxas de juros competitivas e a liberdade para escolher a melhor data de vencimento das parcelas.

Outra opção é o “Nubank Ultravioleta”, um cartão de crédito premium que oferece cashback imediato em todas as compras, que pode ser resgatado em dinheiro, convertido em milhas ou deixado para render no próprio app.

Essas alternativas mostram a dedicação do Nubank em oferecer soluções financeiras completas e inovadoras, buscando sempre atender as necessidades e preferências de seus clientes de forma eficiente e personalizada.

