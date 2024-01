Mansão de R$ 20 milhões será vendida por apenas R$ 60 na internet

Já imaginou se tornar proprietário de uma mansão avaliada em quase R$ 20 milhões, investindo apenas R$ 60? Essa é a proposta inovadora e tentadora da Omaze, uma plataforma online de arrecadação de fundos.

Vista deslumbrante da mansão de luxo oferecida pela Omaze: uma combinação de elegância, natureza e solidariedade. (Foto divulgação)

Mansão de R$ 20 milhões por apenas R$ 60 na internet

Em parceria com o hospital infantil de tratamento de câncer Great Ormond, a Omaze oferece a chance de ganhar uma casa na Inglaterra, avaliada em 32 milhões de libras, equivalente a R$ 20 milhões, por um valor simbólico.

A mansão em questão não é apenas um imóvel qualquer. Com 436 m² de área construída, a propriedade conta com cinco quartos, cinco banheiros, e está totalmente mobiliada. Além disso, os mais de 3 mil m² de gramados e jardins oferecem um cenário de beleza e tranquilidade inigualáveis.

Situada perto de Charlbury, a 120 km de Londres, a casa também vem com um prêmio em dinheiro de R$ 627 mil para auxiliar nos custos diários e na manutenção.

Veja mais sobre: Casa de RICO: como é a mansão de R$ 1,4 bilhão confira

Detalhes que Fazem a Diferença

Cercada por uma área de grande beleza natural, a mansão foi construída com paredes de pedra e se integra harmoniosamente à paisagem. A cozinha, equipada com eletrodomésticos Gaggenau, possui ilha e bancadas de pedra nobre.

A sala de estar, com sua lareira aconchegante e decoração sofisticada, promete ser o coração da casa. Além disso, a propriedade conta com uma academia privada, garantindo privacidade e conforto aos futuros proprietários.

Participar dessa rifa não é apenas uma chance de ganhar uma mansão de luxo; é também uma oportunidade de contribuir para uma causa nobre. O valor arrecadado será destinado ao hospital infantil Great Ormond, reforçando o compromisso da Omaze com ações sociais e solidariedade.

Conheça Charlbury, em Londres

Charlbury, situada a cerca de 120 km da vibrante Londres, é uma joia escondida na paisagem inglesa. Esta pequena e encantadora cidade é conhecida por sua atmosfera tranquila e seu cenário natural deslumbrante.

Rodeada por colinas suaves e extensos gramados verdes, Charlbury oferece um refúgio perfeito da agitação da vida urbana.

A cidade não apenas encanta com sua beleza natural, mas também com sua rica história e arquitetura. As ruas de Charlbury são adornadas com casas de pedra tradicionais, igrejas antigas e prédios históricos que contam histórias do passado inglês.

Para os amantes da natureza e da história, Charlbury representa o equilíbrio perfeito entre o antigo e o moderno, oferecendo uma experiência única de vida rural inglesa.

Além da serenidade e beleza, Charlbury está convenientemente localizada próxima a Londres, permitindo fácil acesso à capital inglesa.

Assim, os futuros proprietários da mansão de luxo da Omaze terão o melhor dos dois mundos: a paz e a calma de uma cidade do interior, com a vibrante vida urbana de Londres a uma curta distância de viagem.

Leia mais: Brasileiro compra mansão de R$ 120 milhões que ganhou com games