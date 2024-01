Banco fará pagamento dia 7 para quem estiver na lista

Uma ótima notícia para os acionistas do Banco Mercantil: o banco anunciou um importante pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos, previsto para o dia 7 de fevereiro.

Este anúncio não só reflete a saúde financeira do banco, mas também o compromisso de recompensar seus investidores. Vamos explorar os detalhes desse pagamento e o que isso significa para os acionistas.

Este pagamento é uma clara demonstração da força e estabilidade do Banco Mercantil. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Detalhes do Pagamento: Juros sobre Capital Próprio e Dividendos

De acordo com o comunicado do Banco Mercantil, o valor total dos dividendos a ser pago chega a R$ 417.157.725, enquanto o montante de JCP é de R$ 205.996.032. Após a dedução de impostos, o valor líquido a ser pago aos acionistas será de R$ 175.096.831, referente ao exercício de 2023.

Os acionistas de ações ordinárias (BMIN3) receberão um JCP líquido de R$ 0,0357617 por ação, enquanto os de ações preferenciais (BMIN4) receberão R$ 0,0393379 por ação. Da mesma forma, o valor do dividendo por ação ordinária será de R$ 0,0852000 e, para a ação preferencial, de R$ 0,0937202.

Este pagamento é uma clara demonstração da força e estabilidade do Banco Mercantil. Para os acionistas, representa uma oportunidade de ver o retorno sobre seus investimentos.

Os dividendos e JCP são formas essenciais através das quais as empresas retribuem seus acionistas, distribuindo uma parcela do lucro líquido. Além disso, esse tipo de pagamento reforça a confiança no banco e no potencial de crescimento futuro de seus investimentos.

Compreendendo os Acionistas de Ações Ordinárias

Acionistas de ações ordinárias são investidores que possuem uma parcela de propriedade em uma empresa através da compra de suas ações no mercado de valores mobiliários.

As ações ordinárias, diferentemente das ações preferenciais, conferem aos seus detentores o direito a voto nas assembleias da companhia, permitindo-lhes assim influenciar as decisões corporativas, como a eleição de membros do conselho de administração.

Embora ofereçam esse direito de voto, as ações ordinárias normalmente não garantem uma distribuição de dividendos fixa ou preferencial, como acontece com as ações preferenciais. Em vez disso, os dividendos das ações ordinárias dependem do desempenho financeiro da empresa e das decisões da diretoria sobre a distribuição dos lucros.

Investir em ações ordinárias carrega um certo nível de risco, já que o retorno financeiro está diretamente ligado ao sucesso e à lucratividade da empresa. Em caso de liquidação da empresa, os acionistas de ações ordinárias estão na última posição para receber qualquer resíduo financeiro, após o pagamento das dívidas, dos acionistas de ações preferenciais e de outros credores.

No entanto, em contrapartida, esses acionistas também têm o potencial de obter um retorno significativo sobre o investimento, especialmente se o valor das ações da empresa aumentar.

