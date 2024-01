A moeda de 1 centavo de 1997 é um objeto de fascínio no mundo da numismática. Embora de valor monetário aparentemente baixo, seu significado histórico e as peculiaridades de sua cunhagem a tornam valiosa para colecionadores. Este texto explorará a história, as características e o valor dessa moeda, ressaltando sua relevância na primeira família do Real e seu potencial como item de coleção.

Moeda de 1 centavo vale MUITO mais do que você imagina | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda o porquê do seu valor

Introduzida como parte da primeira família do Real em 1994, a moeda de 1 centavo de 1997 reflete uma fase crucial na economia brasileira. Produzida em aço inoxidável, essa moeda simboliza o início do Plano Real, um marco na história econômica do Brasil. Surpreendentemente, o Banco Central produziu cerca de 500 milhões dessas moedas, tornando-a comum em várias regiões do país. Contudo, a retirada de circulação devido a falsificações aumentou seu valor entre colecionadores.

Para identificar corretamente a moeda de 1 centavo de 1997, é essencial reconhecer suas características únicas. Com 20mm de diâmetro e pesando 2.96gr, essa peça em aço inoxidável possui borda lisa e design específico. No anverso, encontra-se a efígie da República, o dístico BRASIL e ramos de louro estilizados. O reverso apresenta o valor nominal, a data e um padrão de ramos de louro.

Você pode gostar também: Bastam duas moedas de 1 REAL para fazer mais de R$ 4 mil

Possui alto valor nesta categoria

O valor da moeda de 1 centavo de 1997 varia conforme sua conservação. Segundo catálogos numismáticos atualizados de 2023, os valores são estimados em R$ 8 para moedas Muito Bem Conservadas, R$ 40 para as classificadas como SOBERBA e R$ 600 para as FLOR DE CUNHO, em perfeito estado. Moedas com erros de cunhagem são particularmente valiosas, alcançando preços mais altos devido à sua raridade.

Os erros de cunhagem aumentam significativamente o valor de uma moeda. Exemplos incluem o reverso horizontal ou invertido, datas marcadas de forma irregular, e duplicações no anverso ou reverso. Tais anomalias podem elevar o valor da moeda para até R$ 600, dependendo da condição e do tipo de erro.

Afinal, como vender?

Para vender uma moeda de 1 centavo de 1997, recomenda-se procurar lojas especializadas em numismática, casas de leilão numismático ou compradores de moedas raras. É vital contar com a avaliação de um profissional para garantir um preço justo.

A moeda de 1 centavo de 1997 pode ser mais do que um simples objeto esquecido em uma gaveta. Seu valor numismático, amplificado por características únicas ou erros de cunhagem, a transforma em um tesouro para colecionadores. Compreendendo suas particularidades e sabendo onde e como negociá-la, você pode descobrir um valor inesperado nessa pequena peça de história brasileira.

Moeda de 1 centavo vale MUITO mais do que você imagina | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como encontrar moedas raras com facilidade?

Encontrar moedas raras pode ser uma tarefa difícil. É importante ter noção que na maioria das vezes é por pura sorte que elas chegam nas mãos de seus respectivos donos. Caso não seja através de lojas online ou leilões; a melhor maneira de encontrar moedas raras é sacando dinheiro em caixas eletrônicos que disponibilizam moedas.

Não somente isso, quanto realizar compras em supermercados e comércios; a fim de que o troco seja dado em cédulas e moedas; com o passar do tempo é possível juntar uma grande quantidade dessas moedas e então verificar sua autenticidade.

Para ter certeza do seu valor, é importante separá-las por datas e tipos; com base nisso, verificar se há algo de raro na moeda. Seja mediante o contexto histórico ou algum erro de cunho da mesma. Essas simples ações podem resultar na coleta de grandes tesouros.

Você pode gostar também: Ainda tem moedas de cruzeiro na sua casa? Veja quanto vale