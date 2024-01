Segredo para SACAR da conta do Nubank sem ter dinheiro nela

A operação é realizada de forma ágil e simples através do aplicativo do Nubank. O valor escolhido é transferido instantaneamente para a conta do cliente, sem necessidade de análise adicional. Esta mudança é um marco na oferta de serviços financeiros digitais, destacando-se pela praticidade e rapidez.

É importante ressaltar que esta facilidade vem com custos associados. O valor convertido em saldo pode ser parcelado em até 12 vezes, com uma taxa de juros mensal de 8,5%. Ainda assim, há a opção de antecipar o pagamento das parcelas, o que pode resultar em descontos, oferecendo uma alternativa financeira segura para situações emergenciais ou para quando o uso do crédito não é possível.

CEO do banco esclarece dúvida

Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, esclareceu que essa nova funcionalidade tem como objetivo ampliar o leque de opções financeiras para os usuários. A empresa percebeu a preferência de alguns clientes por esta opção em testes, especialmente aqueles que utilizavam frequentemente o Pix via crédito.

Observou-se que a modalidade de transferir o limite do cartão para a conta se mostrou mais vantajosa do que o pagamento de juros e impostos em cada transação Pix individual.

Passo a Passo para Utilizar a Nova Função

Para usufruir deste novo recurso do Nubank, basta seguir alguns passos simples:

Abra o aplicativo do Nubank e acesse a seção do cartão de crédito. Selecione a opção “Passa tudo no crédito”. Escolha “Adicionar saldo na conta”. Defina o valor do limite do cartão que deseja transferir para a conta. Escolha o número de parcelas para a operação. Confirme a transação e, em poucos instantes, o valor estará disponível na conta.

Essa nova funcionalidade do Nubank é um exemplo de como a tecnologia financeira está evoluindo para oferecer mais flexibilidade e conveniência. Proporciona aos clientes uma maneira inovadora de gerir suas finanças, alinhando-se às necessidades e preferências do consumidor moderno.

Quais os benefícios de trocar o débito pelo crédito?