Pagamento de 14º salário e gratuidade para CLT anunciada; saiba mais

Em 2024, o Brasil testemunha mudanças significativas sob a liderança de Lula, trazendo expectativas otimistas para os brasileiros. Uma das principais mudanças é o anúncio do 14º salário, uma medida há muito esperada, especialmente pelos aposentados. Este artigo discute se tal benefício realmente se concretizará, além de abordar o novo salário mínimo e a isenção de tarifas para usuários de transporte público.

14° salário será pago aos brasileiros?

A ideia do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS tem sido discutida há algum tempo. Aprovado pela Comissão de Finanças em 2021 e pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa em 2022, o projeto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sua tramitação é em caráter conclusivo, não exigindo votação em plenário, mas ainda aguarda análise do Senado e, se aprovado, sanção presidencial.

O INSS, por enquanto, não confirma previsão de pagamento deste abono adicional. O projeto propõe que o pagamento seja equivalente a um salário mínimo, variando conforme o benefício recebido de forma proporcional.

Moradores de SP terão benefício implantado

Outra iniciativa significativa é a implementação do programa “Tarifa Zero” em São Paulo. Desde 17 de janeiro, todas as linhas de transporte público na capital paulista estão operando gratuitamente da meia-noite de sábado até 23h59 de domingo. A medida, anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes em dezembro, também foi aplicada em datas especiais como Natal e Ano Novo.

Mesmo com o aumento da tarifa de trens e metrô para R$ 5 em 2024, a gratuidade nos ônibus continua. Usuários do Bilhete Único podem passar pelas catracas sem débito na tarifa, enquanto aqueles sem o bilhete terão a passagem liberada pelo cobrador ou motorista.

Haverá novo aumento do salário mínimo?

O terceiro ponto de virada é o aumento do salário mínimo, prometido por Lula durante sua campanha presidencial. Este aumento supera a inflação, representando um ganho real para os trabalhadores brasileiros. É uma mudança que traz alegria e alívio financeiro para muitos, destacando o compromisso do governo com a melhoria das condições econômicas da população.

No contexto dessas mudanças, o pagamento dos benefícios do INSS para janeiro já foi anunciado. De acordo com o UOL, os depósitos começaram em 25 de janeiro, beneficiando cerca de 39 milhões de brasileiros. Esses pagamentos incluem tanto benefícios assistenciais quanto previdenciários, já reajustados.

Estas mudanças, sob a gestão de Lula, refletem uma nova fase de expectativas positivas para o Brasil em 2024. Enquanto alguns benefícios já estão em vigor, outros ainda aguardam aprovação final. Essas iniciativas têm potencial para impactar significativamente a vida dos brasileiros, especialmente aqueles que dependem de assistência governamental e aposentadorias.

