Esta é a doença que mais afasta brasileiros do trabalho

A hérnia de disco tem se mostrado uma condição médica crescentemente prevalente entre os brasileiros, afetando significativamente o ambiente de trabalho. De acordo com dados do Ministério da Previdência Social, em 2023, a doença foi a principal razão para afastamentos no trabalho, impactando 51.400 trabalhadores. Este número representa um aumento alarmante de quase 70% em comparação com o ano anterior, 2022.

Entendendo a doença

A hérnia de disco ocorre na coluna vertebral e é conhecida por causar dores intensas e restringir a mobilidade. Esta condição surge quando há um desgaste ou ruptura do disco intervertebral, que atua como um amortecedor entre as vértebras. A dor aguda acontece principalmente quando a hérnia pressiona algum nervo, levando à inflamação.

Curiosamente, as hérnias de disco são mais frequentes na região lombar, mas as localizadas na cervical são consideradas mais perigosas, devido ao risco de comprometimento da medula espinhal. Em casos extremos, a dor pode ser tão severa que o indivíduo se torna incapaz de se mover, necessitando de transporte de emergência.

Como prevenir e fatores de risco

Fatores como postura inadequada, falta de exercícios físicos, genética e tabagismo são conhecidos por contribuir para o desenvolvimento da hérnia de disco. Além disso, ocupações que demandam esforço físico intenso e o manuseio de cargas pesadas estão mais suscetíveis a essa condição.

A prevenção é fundamental e envolve manter uma postura correta, fazer alongamentos regulares, praticar exercícios físicos e explorar tratamentos complementares, como a acupuntura, para evitar a progressão da doença.

A notícia positiva é que até 80% dos casos de hérnia de disco podem ser tratados sem cirurgia. O tratamento geralmente inclui acompanhamento médico, fisioterapia e, em alguns casos, acupuntura.

Em situações mais graves, onde há perda completa de movimento e sensibilidade, a cirurgia pode ser necessária.

A recuperação e prevenção eficazes muitas vezes dependem do fortalecimento dos músculos centrais, através de exercícios físicos e mudanças nos hábitos de vida.

A hérnia de disco é uma condição séria, que requer atenção médica adequada e medidas preventivas. É vital estar atento a qualquer sinal de dor lombar persistente e procurar assistência médica apropriada.

Essa doença não apenas afeta a saúde individual, mas também tem um impacto significativo no âmbito profissional, como evidenciado pelo crescente número de afastamentos no trabalho.

É possível se aposentar pelo INSS por causa da hérnia de disco?

A possibilidade de se aposentar pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devido à hérnia de disco depende de vários fatores. A hérnia de disco, por si só, pode não ser suficiente para garantir a aposentadoria por invalidez, mas em casos onde a condição leva a uma incapacidade laboral permanente, a aposentadoria pode ser uma opção. Vamos explorar os critérios e o processo envolvido:

Avaliação da Incapacidade: Para se qualificar para a aposentadoria por invalidez, é necessário que a hérnia de disco cause incapacidade laboral total e permanente. Isso significa que o indivíduo deve ser incapaz de realizar qualquer trabalho que lhe garanta a subsistência, e não há expectativa de recuperação mesmo com tratamento. Perícia Médica do INSS: O processo começa com uma perícia médica realizada pelo INSS. Durante esta avaliação, um médico perito analisará o caso para determinar se a condição do paciente realmente impede a realização de qualquer atividade laboral. Tempo de Contribuição e Carência: A concessão da aposentadoria por invalidez também leva em consideração o tempo de contribuição do trabalhador ao INSS. Além disso, é necessário ter cumprido um período de carência, que geralmente é de 12 contribuições mensais, exceto em casos de acidente de trabalho ou doença profissional. Benefício Temporário antes da Aposentadoria: Em muitos casos, o trabalhador inicialmente recebe um auxílio-doença, que é um benefício temporário concedido aos que estão temporariamente incapazes de trabalhar. Se, durante o período de auxílio-doença, for constatada a incapacidade permanente, o benefício pode ser convertido em aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez devido à hérnia de disco é uma possibilidade, mas depende da avaliação da incapacidade laboral permanente e total. É essencial consultar um médico e seguir as orientações e tratamentos recomendados.

Além disso, é importante estar ciente dos direitos e do processo legal junto ao INSS para garantir que todas as etapas sejam cumpridas adequadamente. Se a incapacidade for confirmada pela perícia médica e todos os requisitos legais forem atendidos, a aposentadoria por invalidez pode ser concedida.

