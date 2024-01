As inscrições para o Processo de Seleção Pública Simplificada, destinado à contratação temporária de profissionais para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), iniciam-se nesta sexta-feira, 26 de janeiro.

Seleção de mulheres para trabalharem no Pronatec começou | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Processo seletivo para Pronatec é aberto

Este processo é específico para a Modalidade Mulheres Mil no Rio Grande do Norte. A oportunidade se concentra no cadastro reserva para diversos cargos, como Professor, Supervisor Local, Orientador Acadêmico Local e Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas Local.

O prazo para inscrição se estende até o dia 04 de fevereiro. Os interessados devem realizar sua inscrição online, através do portal SIGEduc, disponível no endereço: https://sigeduc.rn.gov.br/. O procedimento inclui o preenchimento de uma ficha de inscrição, na qual o candidato deve escolher o curso e a localidade de interesse. Além disso, é necessário anexar todos os documentos solicitados pelo edital.

Para se candidatar, os requisitos variam de acordo com o cargo. Para professores, é exigido Ensino Médio Técnico Completo na área do curso pretendido. Para os cargos de Supervisor Local e Orientador Acadêmico Local, é necessário ter Ensino Superior Completo. Já para o cargo de Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas, o requisito é o Ensino Médio Completo.

Estas são as áreas disponíveis

Os selecionados serão alocados em 17 cursos de qualificação profissional oferecidos em 32 municípios do Rio Grande do Norte. Estes cursos abrangem uma carga horária de 160 horas e cobrem diversos eixos tecnológicos.

As áreas incluem horticultura orgânica, artesanato em cerâmica, artesanato indígena, confecção de bolsas, cuidados com idosos, vendas, alimentação escolar, trabalho doméstico, cultura, cuidados infantis, microempreendedorismo individual, limpeza, manicure e pedicure, costura assistente, eletricista predial e maquiagem.

O objetivo do PRONATEC, na Modalidade Mulheres Mil, é promover a inclusão educacional, produtiva e social de mulheres em situação de vulnerabilidade. O programa busca facilitar o acesso à educação profissional e tecnológica, visando reduzir problemas sociais em comunidades carentes.

A professora Socorro Batista, secretária de Educação do RN, destaca a importância do programa, que transcende a esfera educacional.

Período de trabalho e remunerações

Ela enfatiza o impacto direto na vida das participantes e na promoção da igualdade de oportunidades. Batista ressalta a importância de unir esforços para o acesso à educação profissional, a inserção no mercado de trabalho e a criação de redes de troca de experiências.

Os resultados preliminar e final do processo seletivo serão anunciados nos dias 14 e 23 de fevereiro de 2024, respectivamente. A remuneração varia conforme o cargo, com professores recebendo R$ 44,00 por hora, supervisores locais e orientadores acadêmicos ganhando R$ 36,00 por hora, e o apoio às atividades acadêmicas e administrativas recebendo R$ 18,00 por hora. A seleção dos candidatos será feita conforme a demanda dos cursos.

O processo tem validade de doze meses, podendo ser prorrogado. A pontuação leva em conta critérios como experiência e titulação. Em caso de empate, maior tempo de experiência e idade mais avançada são considerados.

História do programa

O Programa Mulheres Mil teve início em 2005 no Rio Grande do Norte, beneficiando inicialmente 60 mulheres. Esta iniciativa é uma parceria entre os governos brasileiro e canadense. Até 2008, já havia capacitado mil mulheres em situação de vulnerabilidade nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

O projeto é uma realização do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), com apoio das secretarias estaduais de Educação.

O programa oferece cursos e programas de qualificação profissional, educação técnica de nível médio e educação para jovens e adultos. As estudantes matriculadas recebem auxílio para transporte e alimentação.

No estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) conduziu articulações com outras secretarias e órgãos estaduais.

Entre eles, estão as Secretarias de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS), do Trabalho, Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (SEMJIDH) e a Fundação de Atendimento Socioeducativo (FUNDASE).

