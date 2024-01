Visitação do CRAS pode cancelar seu Bolsa Família? Decisão tomada

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) recentemente esclareceu dúvidas sobre as atividades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), especialmente no que se refere às visitas domiciliares.

Estas visitas são parte integrante da verificação de informações no Cadastro Único (CadÚnico), fundamental para o acesso a programas sociais como o Bolsa Família. A necessidade deste esclarecimento surgiu após a disseminação de um decreto falso, atribuído à Presidência da República, que afirmava a proibição da busca ativa pelos agentes dos Cras.

CRAS irá visitar lares para cancelar benefício?

Contrariando o conteúdo falso que circula na internet, o governo enfatiza que os agentes dos Cras continuam a realizar visitas domiciliares. Estas ações são essenciais para atualizar os cadastros das famílias e corrigir possíveis inconsistências nos registros.

Esta prática é particularmente relevante no contexto atual, onde União, estados e municípios intensificaram essas atividades de atualização cadastral.

MDS e colaboração conjunta do CRAS

O MDS alerta sobre a importância da colaboração com os profissionais responsáveis pela atualização cadastral. A recusa em receber esses profissionais em casa pode levar a consequências significativas, incluindo a perda de benefícios e a exclusão do cadastro da família. De acordo com as normas do CadÚnico, é esperado que cada cidade do Brasil realize visitas domiciliares em pelo menos 20% dos cadastros.

Afinal, qual o intuito do programa?

O comunicado do MDS enfatiza que a busca ativa para o Cadastro Único é uma estratégia vital. Seu objetivo é localizar e incluir no Cadastro todas as famílias de baixa renda, especialmente as mais pobres.

Além disso, busca atualizar os dados das famílias já cadastradas, garantindo a precisão e a veracidade das informações. Esta abordagem é crucial para assegurar que os benefícios sociais cheguem a quem realmente necessita.

Portanto, as visitas domiciliares dos agentes do Cras são um componente chave na manutenção e na eficácia do CadÚnico. Elas permitem uma gestão mais eficiente e justa dos recursos e benefícios sociais, alinhando-se com o objetivo de atender as necessidades das famílias mais vulneráveis do país.

Como aguardar os agentes do CRAS nas visitas?

Aguardar a visita dos agentes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em sua residência é uma parte importante do processo de manutenção e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), essencial para o acesso a diversos programas sociais. Para garantir que tudo ocorra de maneira tranquila e eficiente, há algumas orientações a serem seguidas.

Visitação do CRAS pode cancelar seu Bolsa Família Decisão tomada | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Preparando-se para a Visita dos Agentes do CRAS

Confirmação da Identidade dos Agentes: Primeiramente, é importante verificar a identidade dos agentes do CRAS quando eles chegarem. Eles devem portar identificação oficial do CRAS ou da prefeitura local. Nunca hesite em pedir para ver essa identificação, pois isso garante a segurança e a legitimidade da visita. Disponibilização de Documentos Necessários: Esteja pronto para apresentar documentos pessoais e quaisquer outros documentos relevantes que os agentes possam solicitar para verificar ou atualizar informações no CadÚnico. Isso pode incluir documentos de identificação, comprovantes de residência, comprovantes de renda, entre outros. Disponibilidade para Entrevista: Durante a visita, os agentes do CRAS farão uma entrevista para coletar informações sobre a composição familiar, condições de moradia, renda, entre outros aspectos. É importante estar disponível e disposto a fornecer informações precisas e completas. Questões e Dúvidas: A visita também é uma oportunidade para esclarecer dúvidas sobre o CadÚnico e programas sociais. Se tiver perguntas ou preocupações, sinta-se à vontade para discuti-las com os agentes. Respeito e Colaboração: Manter um ambiente de respeito e colaboração durante a visita é fundamental. Os agentes estão ali para ajudar e garantir que sua família receba o suporte adequado dos programas sociais.

Portanto, são passos cruciais durante uma visita dos agentes do CRAS nas residências dos beneficiários do Bolsa Família. Sendo de suma importância aguardar com o máximo respeito possível. Eles estão dispostos a ajudar.

