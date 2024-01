Entender o impacto da falta de escovação dos dentes é fundamental para a saúde bucal e geral. Muitas vezes não nos damos conta, mas esse hábito diário tem uma importância vital, não apenas para manter um bom sorriso, mas também para a saúde como um todo.

Neste artigo, exploraremos as consequências de negligenciar a escovação dos dentes, destacando como essa prática pode afetar não somente a saúde bucal, mas também a saúde geral.

É chocante saber o que acontece ao ignorar a escova de dentes | Imagem de succo por Pixabay

Isto acontece ao ignorar escovas de dentes

Quando se trata de saúde bucal, a falta de escovação pode levar ao desenvolvimento de doença periodontal. Esta infecção bacteriana afeta as gengivas e os ossos que dão suporte aos dentes, causando inflamação, sangramento das gengivas e, eventualmente, a perda de dentes.

Além disso, as bactérias presentes na placa bacteriana produzem ácidos que atacam o esmalte dos dentes, levando à formação de cáries. Sem o tratamento adequado, as cáries podem progredir para as camadas mais profundas do dente, resultando em procedimentos complexos ou na necessidade de remoção do dente.

Outro problema decorrente da falta de escovação é a formação de tártaro. A placa bacteriana, quando não removida adequadamente, endurece e forma o tártaro. Esse acúmulo não só prejudica a estrutura dos dentes e da gengiva, mas também deixa o sorriso com aspecto amarelado ou manchado.

Veja também: Por que seu corpo está formigando? Motivo pode ser assustador

Pode acontecer isso na sua boca

Além disso, a gengivite, uma inflamação na região superficial da gengiva, se caracteriza por inchaço, vermelhidão, sangramento e sensibilidade, sendo uma consequência direta da falta de higiene bucal. Uma condição ainda mais grave é a periodontite, uma inflamação mais profunda que afeta os tecidos de suporte dos dentes e pode levar à perda dentária.

Além dos impactos na saúde bucal, a falta de escovação também afeta a saúde geral. As bactérias da boca podem entrar na corrente sanguínea e alcançar o coração, causando inflamações e danos nas artérias. Isso aumenta o risco de problemas cardíacos, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Veja também: Cocô bom? O que a cor e aparência das fezes indicam na saúde

É chocante saber o que acontece ao ignorar a escova de dentes | Imagem de succo por Pixabay

Falta de cuidado bucal pode ser muito mal perigoso

A relação entre má higiene bucal e diabetes também é significativa. A falta de cuidado bucal pode afetar a produção de insulina pelo pâncreas e levar à resistência à insulina, aumentando o risco de desenvolver diabetes.

Além disso, inflamações e infecções bucais não tratadas podem levar ao desenvolvimento de lesões celulares irreversíveis, aumentando o risco de tumores ou lesões cancerígenas.

Para prevenir todos esses problemas, a manutenção de uma boa higiene bucal é essencial. Isso envolve práticas como a escovação regular dos dentes, pelo menos duas vezes ao dia, utilizando uma escova de cerdas macias e pasta de dente com flúor.

Faça isso para evitar problemas bucais

O uso diário de fio dental é importante para remover a placa bacteriana entre os dentes e ao redor das gengivas. Além disso, as visitas regulares ao dentista são cruciais para a realização de limpezas e exames preventivos.

Adotando essas práticas simples, você estará não apenas cuidando da sua saúde bucal, mas também prevenindo uma série de problemas de saúde mais amplos. É importante não deixar o tempo passar e cuidar bem da sua saúde bucal para manter um sorriso saudável e uma vida saudável.

Veja também: Lua Nova em Capricórnio começa dia 8: cuidado com o dinheiro, amor e saúde