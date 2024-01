Durante o pré-Carnaval do Rio, uma tendência preocupante ganhou destaque: o “sacolé com bala”, também conhecido como MD. Este novo produto, uma mistura de drogas sintéticas com sorvetes e bebidas alcoólicas, está viralizando, mas representa sérios riscos à saúde.

Nova moda perigosa sacolé com bala no Carnaval 2024; cuidado | Images da internet

Sacolé ‘batizado’ vira moda na Bahia

A propagação dessa prática começou após uma publicação viral no X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter. O “sacolé com bala” foi observado durante um ensaio de bloco carnavalesco no Aterro do Flamengo. Nesta ocasião, um casal oferecia sacolés de vodca nos sabores morango e coco, a R$ 30, mencionando também a variante “com bala”, uma gíria para a droga MDMA.

Tiago Ribeiro, ator e jornalista, testemunhou a cena e compartilhou a imagem no X, gerando atenção significativa. A Polícia Militar do Rio, ao tomar conhecimento do caso, ressaltou a importância de investigações sobre tais relatos.

Veja também: Ainda tem moedas de cruzeiro na sua casa? Veja quanto vale

Os Perigos do Consumo

A combinação de calor intenso, álcool e drogas sintéticas, como o MDMA, é extremamente arriscada, especialmente durante festividades como o Carnaval. Segundo a médica psiquiatra Mariana Sgarbi, da Faculdade Souza Marques, o MDMA é uma droga estimulante do sistema nervoso central. Ela aumenta a liberação de neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina, potencializando sentimentos de euforia e energia, mas também elevando significativamente o risco de reações adversas e problemas de saúde.

A Polícia Militar do Rio enfatiza que, ao detectar crimes em flagrante, os envolvidos serão presos, reforçando a seriedade do assunto. A venda e o consumo de drogas ilícitas, especialmente em combinação com outras substâncias, podem ter consequências fatais.

Nova moda perigosa sacolé com bala no Carnaval 2024; cuidado | Imagem de Enrique por Pixabay

Estes são os reais perigos do consumo de drogas sintéticas

As drogas sintéticas, como MDMA (ecstasy), LSD e metanfetaminas, são substâncias químicas fabricadas para imitar os efeitos de drogas naturais. Apesar de sua popularidade em festas e ambientes noturnos, seu uso apresenta riscos significativos à saúde e ao bem-estar.

Riscos à Saúde Física

O uso de drogas sintéticas pode levar a uma série de complicações físicas. O MDMA, por exemplo, eleva a temperatura corporal, podendo causar hipertermia. Em ambientes quentes e lotados, como festas, isso pode ser fatal. Além disso, essas drogas aumentam a frequência cardíaca e a pressão arterial, podendo causar ataques cardíacos ou derrames, especialmente em pessoas com condições pré-existentes.

Impactos Psicológicos e Mentais

As drogas sintéticas também afetam a saúde mental. Elas podem induzir ansiedade, paranoia, e em alguns casos, psicoses ou depressão. O uso contínuo pode levar a distúrbios de humor e cognitivos, impactando negativamente a qualidade de vida e as relações sociais.

Dependência e Tolerância

O consumo repetido dessas substâncias pode levar ao desenvolvimento de tolerância, exigindo quantidades maiores para alcançar o mesmo efeito. Isso aumenta o risco de overdose. A dependência, tanto física quanto psicológica, também é uma preocupação séria, tornando difícil para o usuário cessar o consumo sem ajuda profissional.

Contaminação e Dosagem Incerta

Muitas drogas sintéticas são fabricadas em laboratórios ilegais, sem controle de qualidade. Isso resulta em produtos contaminados ou com dosagens incertas, aumentando os riscos de reações adversas e overdose.

Os perigos das drogas sintéticas são reais e variados, afetando todos os aspectos da saúde e do bem-estar. Seu uso não controlado e a falta de informação adequada sobre seus efeitos amplificam esses riscos, tornando crucial a conscientização sobre os sérios danos que podem causar.

Veja também: Bastam duas moedas de 1 REAL para fazer mais de R$ 4 mil