Quer morar na Croácia? Casas são vendidas por 1 real

Em uma iniciativa surpreendente que está chamando a atenção mundial, a cidade de Legrad, na Croácia, está vendendo casas desabitadas por um preço simbólico que beira o inacreditável: apenas 0,13 euros, aproximadamente R$ 0,71.

Inspirada pelas vendas de casas por um euro na Itália, essa política visa revitalizar municípios que têm sofrido com a diminuição populacional.

Mudar-se para a Croácia representa uma mudança significativa de estilo de vida e cultura para os brasileiros. (Foto divulgação)

Quer morar na Croácia? Conheça Legrad

Legrad, uma cidade pitoresca às margens do rio Drava, busca atrair famílias jovens para reverter a tendência de declínio populacional que vem enfrentando desde o colapso do Império Austro-Húngaro em 1918.

Por isso, está vendendo casas desabitadas por apenas 0,13 euros, aproximadamente R$ 0,71. Esse valor, inclusive, pode surpreender a muitos de tão baixo.

A política de venda das casas a um valor simbólico tem algumas condições que os interessados precisam atender. Os candidatos à compra dessas propriedades devem ter menos de 45 anos, não possuir antecedentes criminais, estar em união conjugal e não possuir outros bens.

Além disso, casais com filhos e que exercem profissões com escassez de mão de obra local têm vantagens no processo de seleção. Este esquema, que começou em 2018, já resultou na venda de 19 propriedades até 2021, marcando um sucesso inicial na revitalização da comunidade local.

Você também pode gostar de: Cansado do Brasil? Estes 6 países são os queridinhos para mudança

Comparação com a Iniciativa Italiana e Considerações Futuras

Essa abordagem da Croácia segue o exemplo bem-sucedido da Itália, que desde 2014 tem vendido casas por um euro em vilarejos pequenos para combater o abandono e promover a revitalização. Na Itália, os novos proprietários devem se comprometer com a reestruturação dos imóveis e cumprir com várias outras exigências municipais.

Embora esses programas representem uma oportunidade única para muitos, eles também exigem um compromisso significativo com a renovação e manutenção das propriedades.

Para aqueles que buscam uma mudança de vida e têm disposição para embarcar nessa aventura, as casas de Legrad, na Croácia, oferecem uma oportunidade de realizar o sonho de morar na Europa por um custo quase simbólico.

Brasileiros podem se mudar para a Croácia?

A ideia de comprar uma casa na Croácia por um valor simbólico é tentadora e levanta a questão: brasileiros podem se mudar para este pitoresco país europeu? A resposta é sim, mas há vários fatores a considerar.

Primeiramente, apesar da casa ser vendida a um preço extremamente baixo, existem outros custos envolvidos, como a reforma do imóvel e a adaptação à vida local. Além disso, os brasileiros interessados em se mudar para a Croácia precisam cumprir os requisitos legais para residência no país.

Isso pode incluir a obtenção de um visto apropriado, como um visto de residência, que pode exigir comprovação de renda, seguro saúde e, em alguns casos, a demonstração de laços com o país, como descendência croata ou casamento com um cidadão croata.

Enquanto a oferta de casas a preços simbólicos é uma oportunidade incrível, é importante estar preparado para os desafios, como a barreira do idioma, adaptação ao clima e integração à comunidade local.

Veja também: Aposentados do INSS vivem melhor nestes 10 países