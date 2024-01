Governo americano pode te espionar; como saber

A vigilância digital por agências de inteligência, especialmente pelo governo americano, tornou-se uma preocupação global após as revelações de Edward Snowden sobre os programas de espionagem da NSA (Agência de Segurança Nacional dos EUA).

Muitos se perguntam: será que minhas conversas privadas, minhas atividades online e meus dados pessoais estão sendo monitorados? Agora, graças a uma ferramenta online criada pela ONG britânica Privacy International, você pode descobrir se foi alvo dessa espionagem.

Governo americano pode te espionar

Em um mundo cada vez mais conectado, a privacidade e a segurança dos dados se tornaram preocupações centrais para muitos. As revelações feitas por Edward Snowden em 2013 sobre a extensiva vigilância conduzida pela NSA americana lançaram luz sobre um cenário global de monitoramento digital, onde fronteiras não representam barreiras para a espionagem.

Essas descobertas trouxeram à tona questões sobre até que ponto os governos podem ir na coleta de informações pessoais e se indivíduos comuns, de diferentes países, incluindo o Brasil, estariam sob o escrutínio dessas poderosas agências de inteligência.

Com isso em mente, a ferramenta criada pela Privacy International surge como uma resposta direta a essas inquietações, oferecendo uma maneira prática de verificar se você foi um dos muitos monitorados por estas agências.

A ferramenta online, desenvolvida pela Privacy International, permite que pessoas comuns verifiquem se seus dados foram compartilhados pelas agências de inteligência, como a NSA e seu equivalente britânico, o GCHQ (Government Communications Headquarters).

Para utilizar a ferramenta, é necessário preencher um formulário online com informações pessoais, como nome, número de telefone e e-mail. Se alguma dessas agências tiver espionado e compartilhado informações sobre você, elas serão obrigadas a informar. Além disso, você terá a oportunidade de solicitar a exclusão desses dados.

Implicações e Considerações da Solicitação de Dados

Vale ressaltar que o processo de solicitação não é imediato. A Privacy International precisa enviar seus dados para o Tribunal de Poderes de Investigação do Reino Unido e fazer um pedido formal de consulta.

Além disso, para solicitar informações sobre uma possível espionagem, é necessário fornecer dados pessoais, o que pode deixar você vulnerável. Embora a ferramenta esteja aberta para pessoas de todo o mundo, é importante considerar que, ao fornecer suas informações pessoais, você pode estar se expondo a um novo risco.

Por outro lado, essa ferramenta oferece uma oportunidade única para indivíduos verificarem se foram injustamente monitorados por agências de inteligência internacionais.

Sinais de espionagem, veja

A possibilidade de ser espionado por agências de inteligência ou por terceiros mal-intencionados é uma preocupação real na era digital. Há alguns sinais claros que podem indicar que seus dispositivos estão sendo monitorados.

Um aumento inexplicável no uso de dados, por exemplo, pode ser um indício de que algo está sendo transmitido do seu dispositivo sem o seu conhecimento. Além disso, o comportamento estranho do aparelho, como aplicativos travando frequentemente ou o telefone reiniciando por conta própria, pode ser um sinal de software de vigilância operando em segundo plano.

Outro indicativo é a drenagem rápida da bateria, que pode ocorrer devido a atividades ocultas de espionagem consumindo recursos do dispositivo.

