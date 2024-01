Azeite brasileiro garante lugar entre os melhores do planeta

O azeite brasileiro alcançou um feito notável no cenário global, consolidando-se entre os melhores do mundo pelo segundo ano consecutivo. No EVOOLEUM Awards, um evento anual que premia os 100 melhores azeites extravirgens, a variedade brasileira chamada ‘Sabiá’ se destacou, conquistando a terceira maior pontuação.

O futuro do azeite brasileiro parece promissor, com um potencial enorme para crescimento e inovação, à medida que mais produtores entram no mercado. (Foto divulgação)

Azeite brasileiro garante lugar entre os melhores

Este reconhecimento é um marco significativo para o setor de azeites no Brasil, demonstrando a qualidade e o potencial do produto nacional no mercado internacional.

Os proprietários da marca Sabiá, Bia Pereira e Bob Costa, receberam o prêmio em Madri, Espanha, uma região conhecida por sua longa tradição na produção de azeite.

O azeite Sabiá é produzido a partir de um mix de variedades como Koroneiki, Coratina, Arbosana e Arbequina, e já conquistou mais de 50 títulos nacionais e internacionais em apenas quatro anos de atuação.

O Impacto do Reconhecimento no Mercado Brasileiro

A consagração do azeite Sabiá no EVOOLEUM Awards pelo segundo ano consecutivo evidencia o crescimento e a evolução do mercado brasileiro de azeites no cenário internacional. Este sucesso abre caminhos para que mais produtos brasileiros sejam reconhecidos mundialmente, fortalecendo a indústria nacional e incentivando a produção de azeites de alta qualidade no país.

A premiação também reflete a dedicação e o compromisso dos produtores brasileiros em aperfeiçoar suas técnicas e produtos, adaptando-se aos padrões internacionais de qualidade.

O azeite Sabiá, agora reconhecido como um dos melhores do mundo, serve de exemplo e inspiração para outros produtores no Brasil, destacando a importância de investir em inovação, qualidade e estratégias de marketing eficazes para conquistar um espaço no mercado global.

Ascensão da Produção de Azeite no Brasil

A produção de azeite no Brasil tem se tornado uma história de sucesso notável, marcando sua presença no mercado global. Essa ascensão começou na última década, quando produtores brasileiros, especialmente nas regiões sul e sudeste, começaram a explorar o potencial de suas terras para a produção de azeite de alta qualidade.

O clima e o solo dessas regiões mostraram-se ideais para o cultivo de oliveiras, permitindo aos produtores brasileiros desenvolver azeites com perfis de sabor únicos e distintos.

Com um foco crescente na qualidade e na técnica de produção, o Brasil tem investido em tecnologia e conhecimento, buscando orientação de especialistas internacionais para refinar seus processos.

Essa dedicação à qualidade resultou em azeites brasileiros que não apenas competem, mas também ganham prêmios em concursos internacionais, elevando o padrão e a reputação do azeite nacional.

Apesar do sucesso recente, a indústria de azeite brasileira enfrenta desafios, como a necessidade de expansão da produção e a melhoria da cadeia de distribuição para atender à crescente demanda. Além disso, há um esforço contínuo para aumentar a conscientização dos consumidores brasileiros sobre os benefícios do azeite nacional, que ainda compete com as importações tradicionais.

