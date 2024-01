Se você deseja fugir do agito do Carnaval, considere a Argentina como seu destino de fuga. Diversos motivos estão levando milhares de pessoas a irem para à Argentina. Desvalorização da moeda, baixa nos preços, etc. Descubra os melhores destinos para o Carnaval 2024 na Argentina.

Por que tanta gente agendou viagem para a Argentina no Carnaval | Imagem de Maria-Lisa Stelzel por Pixabay

Por que muitas pessoas estão indo para Argentina no Carnaval?

Salta surpreende com sua variedade de paisagens. Os visitantes são recebidos por montanhas imponentes, vales encantadores e cada região com seu charme único. Essa diversidade geográfica oferece uma experiência rica e variada.

Valles Calchaquíes

Valles Calchaquíes | Imagem via El Diário – Javian Tempi

A Reserva Municipal Quebrada del Rincón nos Valles Calchaquíes é uma maravilha. A apenas 15 km de Seclantás, essa reserva natural exibe formações geológicas com tons vermelhos vibrantes. Além do espetáculo visual, o local tem um forte elo com o passado pré-hispânico.

Excursões organizadas oferecem acesso à reserva. Estas incluem viagens de 4×4 e caminhadas, proporcionando uma experiência completa.

Deserto Andino de Salta

Deserto Andino de Salta | Imagens via Minha Viagem

Tolar Grande, no coração do deserto andino, é um destino imperdível. Perto da Ruta 40, oferece uma mistura única de cultura e natureza. O Salar de Arizaro, um dos maiores salares do mundo, apresenta uma paisagem que parece de outro planeta.

Cono de Arita e Ojos de Mar

Cono de Arita e Ojos de Mar | Imagem via Tripadvisor

O Cono de Arita, uma elevação geológica notável, domina a paisagem em Tolar Grande. Os Ojos de Mar, por sua vez, são pequenas lagoas nas salinas que proporcionam uma visão rara da vida microbiana primordial.

Quebrada de San Lorenzo

Quebrada de San Lorenzo | Imagem via Saltaturismo

Perto da cidade, a Quebrada de San Lorenzo é um refúgio de tranquilidade. Com sua flora e fauna ricas, oferece um ambiente relaxante e inspirador. A cidade vizinha, Villa San Lorenzo, complementa a experiência com sua hospitalidade e culinária local.

Salta

Salta | Imagem via IG Turismo

Salta vai além do turismo convencional. A região convida os visitantes a mergulhar em uma experiência cultural e natural profunda. Seja pela sua história rica, paisagens deslumbrantes ou pela hospitalidade calorosa, Salta é um destino que promete uma viagem memorável.

O que preciso saber antes de viajar para Argentina?

Antes de viajar para a Argentina, é importante considerar várias informações essenciais para garantir uma experiência agradável e sem contratempos. Aqui estão alguns pontos chave:

Documentação Necessária: Para brasileiros, é necessário um passaporte válido ou um RG recente (com menos de 10 anos de emissão e em bom estado). Não é necessário visto para estadias de até 90 dias. Verifique se há exigências adicionais devido à pandemia de COVID-19, como comprovantes de vacinação ou testes negativos. Moeda e Câmbio: A moeda oficial é o Peso Argentino. É recomendável levar dólares americanos ou euros para trocar por pesos no país, pois a taxa de câmbio costuma ser mais vantajosa localmente. Caixas eletrônicos estão disponíveis, mas podem ter limites de saque e taxas. Comunicação e Idioma: O espanhol é o idioma oficial. Saber algumas frases básicas em espanhol pode ser muito útil, especialmente fora das áreas turísticas. Muitos argentinos também falam inglês, principalmente em grandes cidades e destinos turísticos. Clima e Vestuário: O clima varia bastante dependendo da região e da época do ano. Verifique a previsão do tempo para a área específica que você planeja visitar e embale roupas apropriadas. Transporte: A Argentina tem uma boa rede de transportes públicos, incluindo ônibus e metrôs em grandes cidades. Táxis e serviços de carona também estão disponíveis. Para viagens mais longas, os voos internos são uma opção conveniente. Segurança: Embora a Argentina seja geralmente segura para turistas, é prudente tomar precauções básicas contra pequenos furtos, especialmente em áreas movimentadas. Cultura e Etiqueta: Os argentinos são conhecidos por sua hospitalidade. Respeitar as normas locais de etiqueta, como cumprimentar com um beijo no rosto, é apreciado. As refeições são uma parte importante da cultura, com jantares começando geralmente mais tarde do que o habitual em muitos outros países. Eletricidade: A voltagem padrão é de 220V. Verifique se seus dispositivos são compatíveis e considere levar um adaptador universal. Saúde e Seguro Viagem: É aconselhável ter um seguro de viagem que cubra eventuais emergências médicas. A água da torneira é geralmente segura para beber nas grandes cidades, mas pode ser melhor optar por água engarrafada em áreas rurais. Gastronomia: A Argentina é famosa por sua carne e vinho. Experimentar um churrasco argentino (asado) é quase obrigatório. Há também opções para vegetarianos e veganos, especialmente em grandes cidades.

Lembre-se de verificar as informações mais recentes, pois políticas e recomendações podem mudar, especialmente em relação a questões de saúde e viagens internacionais.

