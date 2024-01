Em uma iniciativa sem precedentes, a Serasa anuncia o perdão de dívidas para uma extensa lista de CPFs. Iniciando em janeiro, essa ação pode significar o fim do nome sujo para inúmeros brasileiros. É essencial estar atualizado sobre essas mudanças. Esta iniciativa do Serasa visa impactar um determinado grupo de pessoas. Isto é, principalmente estudantes brasileiros.

PERDÃO de dívidas liberado na Serasa para nova lista de CPF até dia 31 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Serasa anuncia perdão de dívidas para brasileiros

Livrar-se de dívidas é um objetivo comum. Em situações financeiras apertadas, estar livre de débitos pode significar acesso a empréstimos e maiores limites de crédito. Em uma jogada audaciosa, a Serasa propõe uma solução para aliviar a carga de milhões de endividados. A ‘Revista dos Benefícios’ revela que descontos de até 93% estão sendo oferecidos para mais de 2 milhões de pessoas.

Esta medida visa auxiliar cerca de 50% dos estudantes que interromperam os estudos devido a dívidas universitárias. A Serasa apresenta uma chance de retomar a educação. No portal da Serasa, em seu aplicativo e nas agências dos Correios, estão disponíveis condições especiais. Estas incluem descontos significativos e a possibilidade de parcelar o saldo devedor.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Serasa e diversas instituições de ensino. Entre elas, estão grandes nomes como Anhanguera, Estácio, Pitágoras e Unopar. Este esforço conjunto visa facilitar o retorno dos estudantes às suas atividades acadêmicas.

Uma pesquisa da Serasa aponta que 49% dos estudantes tiveram que pausar seus cursos por inadimplência. Muitos enfrentaram o desemprego e a necessidade de priorizar outras contas. A Serasa, uma marca brasileira de renome, desempenha um papel vital no mercado de crédito.

Suas análises e informações são fundamentais para empresas e instituições financeiras, influenciando significativamente as decisões de crédito e apoio aos negócios.

Veja também: Veja se seu CPF está na lista do BB para receber R$ 3.622,23 mais benefícios

PERDÃO de dívidas liberado na Serasa para nova lista de CPF até dia 31 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como ter os estudos financiados pelo Governo?

Existem duas possibilidades de ter os estudos financiados pelo Governo. Evitando desse modo as dívidas referentes à faculdades privadas. Estas bolsas do Governo são em universidades particulares. Através do ProUni e FIES. Ambos com suas distinções, mas com o mesmo intuito.

O Programa Universidade para Todos (ProUni) é um dos mais conhecidos. Ele oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Para ser elegível, é necessário ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e atender a critérios de renda e escolaridade. Além disso, professores da rede pública podem concorrer a bolsas em cursos de licenciatura.

Outro importante programa é o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Diferente do ProUni, o FIES permite o financiamento das mensalidades, com juros baixos e prazo estendido para pagamento. Para participar, é preciso ter prestado o ENEM e alcançado uma pontuação mínima. Os critérios de renda familiar também são considerados na seleção dos beneficiários.

Além desses programas federais, vários estados e municípios oferecem bolsas e financiamentos próprios. Estes programas locais podem ter critérios e processos de seleção diferentes. Vale a pena pesquisar as opções disponíveis na região de interesse.

Para maximizar as chances de ter os estudos financiados, é importante manter um bom desempenho acadêmico e estar atento aos prazos e critérios de cada programa. Participar do ENEM é quase sempre um requisito, então uma boa preparação para este exame é essencial.

Veja também: CPF na nota paga de verdade? Entenda e veja o que ninguém te conta