Bilionário Larry Ellison quer criar super-ricos no Brasil; você pode ser um

O renomado bilionário Larry Ellison, fundador e CTO da gigante da tecnologia Oracle, está investindo no Brasil com um objetivo surpreendente: transformar empresários em novos super-ricos no Brasil. Este movimento estratégico foca principalmente nas pequenas e médias empresas, incluindo startups, através da Oracle NetSuite, a subsidiária da Oracle dedicada a softwares de gestão empresarial na nuvem.

A Oracle NetSuite, presente no Brasil há 12 anos, desenvolve softwares de gestão empresarial em nuvem para empresas que faturam mais de R$ 3 milhões. O sucesso da NetSuite é evidente, com uma receita total de US$ 2,7 bilhões nos últimos doze meses, representando 5,4% do faturamento total da Oracle.

O Brasil, com seu mercado emergente e rápido crescimento, representa um foco importante para a Oracle. Cerca de 50% das 204 milhões de empresas ativas no Brasil podem encerrar suas atividades em até três anos devido à falta de gestão eficiente, principalmente na área financeira.

A Oracle NetSuite busca solucionar estes problemas, oferecendo um sistema chamado SuiteSuccess, lançado em novembro de 2022, que ajuda as empresas a organizar e crescer de forma sustentável.

O Futuro dos Negócios no Brasil

O compromisso da Oracle com o Brasil é claro. A empresa planeja continuar investindo e explorando o mercado brasileiro. O vice-presidente da Oracle NetSuite na América Latina, Gustavo Moussalli, acredita que a grande oportunidade de transformar o mundo está nas pequenas empresas, que podem se tornar as grandes empresas do futuro.

Com a integração da inteligência artificial em seus serviços, a Oracle NetSuite está bem posicionada para suportar empresas emergentes no Brasil, oferecendo tecnologias avançadas para competir no mercado global.

Este investimento da Oracle no Brasil tem o potencial não apenas de transformar o cenário empresarial brasileiro, mas também de criar uma nova geração de bilionários no país.

Caminho para se Tornar um Super-Rico com a Iniciativa da Oracle

A iniciativa da Oracle NetSuite no Brasil abre um caminho promissor para empresários aspirantes a se tornarem super-ricos. O primeiro passo para aproveitar essa oportunidade é alinhar a visão e os objetivos do seu negócio com as soluções oferecidas pela Oracle NetSuite.

Empresas, especialmente startups e PMEs, que buscam escalabilidade e eficiência na gestão, podem se beneficiar enormemente dos softwares de gestão empresarial na nuvem. Essas ferramentas permitem um gerenciamento mais eficaz e integrado de operações vitais, como finanças, recursos humanos, e cadeia de suprimentos, otimizando processos e reduzindo custos.

Além disso, a capacidade de análise de dados oferecida pela Oracle pode fornecer insights valiosos para tomadas de decisão estratégicas, acelerando o crescimento do negócio.

Para maximizar o potencial de crescimento e lucratividade através da parceria com a Oracle NetSuite, é crucial estar aberto à inovação e à adoção de novas tecnologias. A inteligência artificial, por exemplo, é uma área chave em que a Oracle está investindo, proporcionando às empresas parceiras uma vantagem competitiva no mercado.

