Croácia tem casas por cerca de R$ 0,80; entenda como comprar

Imagine adquirir uma propriedade por um valor simbólico de apenas R$ 0,80. Parece inacreditável, mas é exatamente o que está acontecendo na cidade de Legrad, na Croácia. Seguindo o exemplo de iniciativas semelhantes na Itália, Legrad lançou um esquema para vender casas por um preço simbólico com o objetivo de revitalizar a comunidade local.

Para trabalhar na Croácia, é importante ter uma permissão de trabalho, que geralmente está vinculada ao visto de residência.

Croácia tem casas por cerca de R$ 0,80

Legrad é uma pequena cidade rural, localizada às margens do rio Drava, na fronteira com a Hungria. Com apenas 2.000 habitantes, a cidade busca aumentar sua população e revitalizar a área. O esquema de venda de casas a preços simbólicos foi lançado para atrair jovens famílias e revitalizar a comunidade.

Para ser elegível para a compra, os interessados devem ter menos de 45 anos, estar em um relacionamento estável, não ter antecedentes criminais e não possuir outra propriedade. O programa prioriza casais com filhos e profissionais em áreas com escassez de mão de obra.

Este projeto não apenas oferece uma oportunidade de moradia acessível, mas também a chance de fazer parte da renovação de uma comunidade encantadora e cheia de potencial.

Os benefícios de morar na Croácia

Morar na Croácia oferece uma série de benefícios, começando por sua beleza natural deslumbrante e diversificada. O país é famoso por suas praias cristalinas no Adriático, parques nacionais exuberantes e cidades históricas.

Além do apelo natural, a Croácia é rica em patrimônio cultural e histórico, com várias de suas cidades listadas como Patrimônios Mundiais da UNESCO. A vida na Croácia também proporciona um estilo de vida tranquilo e descontraído, ideal para aqueles que buscam um equilíbrio saudável entre trabalho e lazer.

A gastronomia local é outro destaque, com uma culinária que mistura influências mediterrâneas e da Europa Central, oferecendo uma experiência gastronômica única e deliciosa.

Do ponto de vista econômico, a Croácia apresenta um custo de vida relativamente baixo em comparação com outros países europeus, especialmente em cidades menores e áreas rurais. Isso inclui habitação acessível, serviços e alimentação. Além disso, o país tem um sistema de saúde pública eficiente e educação de alta qualidade, ambos acessíveis a residentes.

Brasileiros podem se mudar para a Croácia?

Para brasileiros interessados em se mudar para a Croácia, as portas estão abertas, especialmente com iniciativas como a venda de casas a preços simbólicos em Legrad. A Croácia, membro da União Europeia, oferece diversas oportunidades para estrangeiros, incluindo brasileiros, que buscam uma mudança de vida ou até mesmo investir em propriedades.

Para se estabelecer no país, é necessário atender a certos requisitos legais e de imigração. Entre eles, obter um visto de residência, que pode ser facilitado para quem adquire propriedades no país ou possui planos de investimento. Além disso, aprender o idioma local e entender a cultura croata são passos importantes para uma integração bem-sucedida na sociedade.

A adaptação à vida na Croácia para brasileiros pode ser uma experiência enriquecedora, dada a hospitalidade local e a qualidade de vida que o país oferece. A Croácia tem um clima agradável, uma rica história cultural e uma cena gastronômica diversificada.

