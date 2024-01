Abra o olho! Mercados não querem que você saiba estes truques para gastar mais

Você já se perguntou por que, muitas vezes, ao sair do supermercado, percebe que gastou muito mais do que havia planejado? Não é por acaso. Os supermercados utilizam uma série de estratégias cuidadosamente elaboradas para induzir os consumidores a comprar mais.

Lembre-se: como consumidor, você tem o poder de exigir respeito e ética nas suas relações de compra, contribuindo para um mercado mais justo e transparente. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Mercados não querem que você saiba estes truques para gastar mais

Você já parou para pensar em como, mesmo com uma lista de compras em mãos, acabamos por sair do supermercado com muito mais do que o planejado? Não é mera coincidência. Os supermercados são mestres em criar ambientes que estimulam o consumo excessivo. Veja quais os seus principais truques para você gastar mais:

Promoções e Descontos Enganosos: Supermercados frequentemente colocam produtos em promoção por um curto período, criando um senso de urgência para que você os compre imediatamente. Produtos Chamativos na Entrada: Ao posicionar itens atraentes, como doces e bebidas, na entrada, os supermercados tentam captar sua atenção e incentivar compras impulsivas desde o momento em que você entra. Tamanho do Carrinho: Carrinhos grandes são estrategicamente utilizados para que os consumidores se sintam encorajados a comprar mais itens. Linha de Visão: Produtos mais caros são geralmente colocados na altura dos olhos, tornando-os mais visíveis e propensos a serem comprados.

Como Evitar Cair nos Truques

Para evitar ser uma vítima das táticas de marketing dos supermercados, a chave está na preparação e na consciência. Inicie seu planejamento antes mesmo de sair de casa. Faça uma lista detalhada de compras e comprometa-se a segui-la estritamente.

Esta simples ação reduz significativamente a chance de compras impulsivas. Outra dica crucial é não fazer compras com o estômago vazio. Ir ao supermercado com fome aumenta a probabilidade de sucumbir a tentações, especialmente itens não saudáveis ou desnecessários.

Além disso, estabeleça um orçamento para suas compras e use-o como um guia para evitar excessos. Ao entrar no supermercado, mantenha-se alerta e consciente das técnicas que podem induzi-lo a gastar mais.

Produtos em promoção ou em destaque, muitas vezes, não são as melhores ofertas e podem levar a gastos desnecessários. Aprenda a distinguir entre uma verdadeira oferta e uma estratégia de vendas.

Conhecendo esses truques e adotando estratégias conscientes, você pode se tornar um consumidor mais astuto, evitando gastos desnecessários.

Lidando com Ações Abusivas dos Supermercados

Se você se deparar com práticas abusivas em supermercados, é importante conhecer seus direitos e como agir. Primeiramente, esteja ciente de que práticas como publicidade enganosa, preços diferentes na prateleira e no caixa, ou a falta de preço nos produtos são ilegais e violam os direitos do consumidor.

Em situações assim, é recomendável registrar a ocorrência, seja por meio de fotografias ou anotações detalhadas. Com essas evidências em mãos, o próximo passo é procurar o gerente ou responsável pelo estabelecimento e relatar o problema, solicitando a correção imediata.

Caso o supermercado não resolva a questão de forma satisfatória, você tem o direito de buscar ajuda externa. Entre em contato com órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, para reportar a infração e buscar orientação sobre as medidas legais apropriadas.

