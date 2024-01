Os detalhes da moto da Ducati que chega ao Brasil por R$ 700 mil e já se esgotou

A Ducati, renomada fabricante italiana de motocicletas, trouxe ao Brasil uma verdadeira joia sobre rodas: a Streetfighter V4 Lamborghini, avaliada em aproximadamente R$ 700 mil. Com apenas 630 unidades produzidas globalmente, este modelo exclusivo rapidamente se esgotou, mesmo antes de tocar o solo brasileiro.

A Streetfighter V4 Lamborghini é uma obra-prima da engenharia e do design, inspirada no supercarro Lamborghini Huracán STO. (Foto divulgação)

Os detalhes da moto da Ducati que chega ao Brasil

A Streetfighter V4 Lamborghini é uma obra-prima da engenharia e do design, inspirada no supercarro Lamborghini Huracán STO. Ela incorpora características estéticas únicas, como novas entradas de ar e rodas forjadas que remetem ao visual do Huracán STO.

Cada moto é numerada individualmente, com uma placa metálica no tanque de combustível, e o painel TFT digital exibe orgulhosamente os logotipos de ambas as marcas. Com um motor que referencia os 630 cv do esportivo Lamborghini, a Streetfighter V4 Lamborghini não é apenas uma motocicleta, mas um símbolo de status e performance, destinado a colecionadores e entusiastas de motos de luxo.

Leia mais: Carros mais baratos em 2024: entenda o que pode mudar

Principais Benefícios da Ducati Streetfighter V4 Lamborghini: Tecnologia e Design

A Ducati Streetfighter V4 Lamborghini é uma combinação perfeita de tecnologia de ponta e design sofisticado. Inspirada no Lamborghini Huracán STO e construída sobre a base técnica da Panigale V4 S, esta moto é caracterizada por suas formas agressivas, componentes leves e uma pintura dedicada.

Com a colaboração entre a Ducati e a Lamborghini, duas marcas que são embaixadoras do Made in Italy, a Streetfighter V4 Lamborghini incorpora valores de extrema performance, esportividade e exclusividade.

As rodas forjadas, feitas especificamente para esta moto, refletem o design do Huracán STO, e o aro traseiro é enriquecido com uma porca de travamento em titânio, também com design Lamborghini.

Além do desempenho excepcional, a Ducati Streetfighter V4 Lamborghini oferece exclusividade e a oportunidade de personalização. A série é limitada e numerada, com apenas 630 + 63 unidades produzidas, tornando-a uma peça de coleção para entusiastas e amantes de motocicletas de luxo.

Os clientes da série especial “Speciale Clienti” têm a chance de personalizar a moto com cores de carroceria e aros idênticos ao carro que possuem, além de combinar as cores dos bancos e da pinça de freio dianteira.

A Ducati Streetfighter V4 Lamborghini é uma combinação perfeita de tecnologia de ponta e design sofisticado. (Foto divulgação)

Como comprar a Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

A compra da exclusiva Ducati Streetfighter V4 Lamborghini é um processo que exige não apenas recursos financeiros significativos, mas também agilidade e conexões certas, devido à sua alta demanda e disponibilidade limitada.

Com apenas 630 unidades produzidas globalmente, além de uma série especial adicional de 63 unidades, a aquisição dessa motocicleta se torna uma corrida contra o tempo. Interessados devem contatar rapidamente um concessionário Ducati autorizado ou diretamente a sede da Ducati no Brasil.

Dada a raridade e o valor do modelo, é comum que todas as unidades sejam reservadas rapidamente, muitas vezes antes mesmo de chegarem às lojas.

Ao considerar a compra da Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, é importante estar ciente de que o alto valor do investimento vai além do preço de compra. A moto, sendo um item de colecionador e uma peça de engenharia e design excepcionais, pode requerer seguros especiais e cuidados de manutenção diferenciados.

Veja também: Honda em apuros: MOTO mais barata do Brasil pode chegar ao topo