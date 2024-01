Limite Nubank em 2024: truque para aumentar foi atualizado

Você, usuário do Nubank, já se perguntou como poderia aumentar o limite do seu cartão de crédito de maneira eficiente? A boa notícia é que o Nubank revelou um segredo que pode ser a chave para ampliar seu poder de compra em 2024. Neste artigo, vamos mergulhar nessa novidade e descobrir juntos como você pode aproveitar ao máximo o seu cartão Nubank.

O Nubank, um dos principais bancos digitais do Brasil, sempre buscou formas de facilitar a vida financeira de seus clientes. Pensando nisso, a fintech revelou, através de um vídeo institucional, métodos inovadores para aumentar o limite do cartão. Vamos explorar essas alternativas que prometem dar mais liberdade e flexibilidade na gestão do seu crédito.

A estratégia principal revelada pelo Nubank para aumentar o limite do cartão é o “Nu Limite Garantido”. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Limite Nubank em 2024: Um Passo a Mais no Poder de Compra

A estratégia principal revelada pelo Nubank para aumentar o limite do cartão é o “Nu Limite Garantido“. Este método envolve transferir um valor da sua conta Nubank para uma caixinha que será utilizada como garantia. Este valor transferido se transforma em seu limite de crédito adicional, uma maneira simples e eficaz de ampliar seu poder de compra.

O procedimento é simples e pode ser realizado diretamente no aplicativo do Nubank, tanto para usuários de Android quanto iOS. Acessando a área de cartão de crédito e em seguida “Meus Limites”, você encontrará a opção “Nu Limite Garantido”. Após ler as informações e prosseguir, basta definir o valor a ser transferido, confirmar com sua senha, e pronto! O limite adicional estará disponível para uso.

Construir Limite: A Flexibilidade ao Seu Alcance

Além do “Nu Limite Garantido”, o Nubank oferece outra funcionalidade para aumentar o limite do cartão: o “Construir Limite“. Esta função permite que você reserve uma quantia disponível da sua conta Nubank como limite adicional para o seu cartão de crédito. O processo é tão simples quanto o anterior e oferece mais uma opção para gerenciar seu crédito de forma personalizada.

Para utilizar essa função, na tela de cartão de crédito do app, selecione “Meus Limites” e escolha “Reservar Valor como Limite”. Você pode escolher qualquer quantia disponível na sua conta para ser reservada como limite. Após confirmar com sua senha, em poucos minutos o novo limite estará disponível para uso.

Solicitação de Avaliação de Limite: Personalize seu Crédito

Por fim, o Nubank também permite que os clientes solicitem uma avaliação para aumentar o limite do cartão. Esta opção é ideal para quem deseja um aumento sem necessariamente reservar um valor específico da conta. Acessando a opção “Meus Limites” na área de cartão de crédito do app, o cliente pode inserir o valor desejado e aguardar a análise do banco.

Esta avaliação leva em conta diversos fatores, incluindo o histórico de gastos e pagamentos. Dicas úteis para aumentar as chances de conseguir um limite maior incluem concentrar seus gastos no cartão de crédito do Nubank e sempre pagar a fatura em dia.

O Nubank continua inovando e oferecendo soluções práticas para seus clientes. Com o “Nu Limite Garantido” e a função “Construir Limite”, além da possibilidade de solicitar uma avaliação personalizada, aumentar o limite do seu cartão de crédito nunca foi tão acessível e flexível. Explore essas opções e descubra como elas podem ajudar a melhorar a sua vida financeira em 2024.

