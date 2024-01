Por que não atender ligações que começam com 234 no WhatsApp

Em um mundo onde estamos cada vez mais conectados, a segurança digital se tornou uma preocupação crescente. Você já recebeu chamadas no WhatsApp de números desconhecidos, especialmente com o prefixo 234? Se sim, este alerta é para você. Neste artigo, vamos revelar os riscos ocultos por trás dessas ligações e como golpistas estão utilizando métodos cada vez mais sofisticados para enganar pessoas desavisadas.

O WhatsApp é conhecido por ser um ambiente seguro, mas ainda assim, alguns riscos permanecem. Usuários têm relatado chamadas de números desconhecidos, muitas vezes internacionais, com prefixos identificados de países como Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Albânia. Vamos entender por que é crucial ignorar essas chamadas e como você pode proteger suas informações pessoais.

Ficar atento e ser prudente com as chamadas recebidas no WhatsApp é fundamental para manter a segurança das suas informações. (Foto: jeane de oliveira/ noticiadamanha.com.br)

Atender Ligações de Números Desconhecidos

As chamadas com prefixo 234, assim como outras de números internacionais suspeitos, são um sinal de alerta. Esses contatos indesejados podem ser tentativas de golpe. Os criminosos por trás dessas chamadas podem buscar acessar suas informações pessoais ou localização. A melhor prática é não interagir com esses números. Se você receber uma chamada ou mensagem suspeita, a ação mais segura é não atender, excluir a conversa e denunciar o número ao WhatsApp.

Responder a essas chamadas ou mensagens pode colocar suas informações em risco. Os golpistas estão sempre procurando novas maneiras de acessar dados pessoais e financeiros. Por isso, ignorar essas chamadas é uma medida de proteção essencial. Ao denunciar o número, você também ajuda o WhatsApp a identificar e tomar medidas contra esses golpistas.

Dicas para Manter Sua Segurança no WhatsApp

Não Responda a Números Desconhecidos: Se um número estranho ligar, o melhor é ignorar. Exclua e Denuncie: Exclua a conversa e denuncie o número no aplicativo. Mantenha o App Atualizado: As últimas atualizações geralmente incluem melhorias de segurança. Verifique as Configurações de Privacidade: Certifique-se de que suas informações estão seguras.

Ficar atento e ser prudente com as chamadas recebidas no WhatsApp é fundamental para manter a segurança das suas informações. Os golpes estão se tornando cada vez mais sofisticados, e estar informado é o primeiro passo para se proteger. Lembre-se de seguir as dicas de segurança e compartilhe este conhecimento com amigos e familiares para que todos possam navegar com mais segurança na era digital.

Bloquear um contato ou número desconhecido no aplicativo pode ser a solução ideal para manter sua paz e privacidade. (Foto divulgação)

Bloqueando Números Indesejados no WhatsApp: Um Guia Prático

Você já se viu incomodado por mensagens ou chamadas indesejadas no WhatsApp? Bloquear um contato ou número desconhecido no aplicativo pode ser a solução ideal para manter sua paz e privacidade. O processo de bloqueio é simples e eficaz, permitindo que você controle quem pode entrar em contato com você.

Vamos ver como isso pode ser feito de forma rápida e prática. Seja um número desconhecido que insiste em enviar mensagens ou um contato conhecido que se tornou incômodo, o WhatsApp oferece a ferramenta necessária para evitar essas interações indesejadas. O bloqueio é discreto e impede que o contato bloqueado veja seu status online, suas atualizações de status ou lhe envie mensagens.

Para Contatos Salvos: Abra o WhatsApp e vá até a conversa com a pessoa que você deseja bloquear. Toque no nome do contato na parte superior para abrir as informações do perfil. Role para baixo e selecione ‘Bloquear Contato’. Confirme sua escolha e o contato será bloqueado. Para Números Não Salvos: Se você recebeu uma mensagem de um número desconhecido, abra a conversa e toque em ‘Bloquear’ na parte superior. O aplicativo perguntará se você deseja bloquear o contato ou denunciá-lo e bloqueá-lo. Escolha a opção que melhor atenda às suas necessidades.

Lembre-se, após bloquear um contato, você não receberá mais mensagens, chamadas ou atualizações de status dessa pessoa. Este é um método eficaz para garantir que apenas pessoas desejadas possam entrar em contato com você, mantendo sua experiência no WhatsApp agradável e segura. Bloquear um contato é uma decisão pessoal e uma ferramenta importante para a gestão da sua privacidade no ambiente digital.

