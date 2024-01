Consignado de R$ 20 MIL para aposentados do INSS; como fazer

Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) introduziu uma importante mudança no empréstimo consignado, elevando o limite máximo para R$ 20 mil. Essa alteração representa uma oportunidade significativa para aposentados e pensionistas que buscam recursos financeiros adicionais.

O Que é o Empréstimo Consignado do INSS?

O empréstimo consignado do INSS é uma linha de crédito especialmente desenvolvida para aposentados e pensionistas. Este tipo de empréstimo é conhecido por suas taxas de juros mais baixas e pelo conforto das parcelas serem automaticamente deduzidas dos benefícios mensais. Diversos bancos oferecem essa modalidade de empréstimo, cada um com suas particularidades.

Vantagens do Empréstimo Consignado

Taxas de Juros Reduzidas: Em comparação com outras formas de empréstimo, o consignado possui taxas de juros geralmente mais baixas. Desconto Direto no Benefício: As parcelas do empréstimo são descontadas diretamente da aposentadoria ou pensão, proporcionando maior comodidade e controle financeiro.

Novo Limite de Empréstimo e Condições

A principal mudança anunciada pelo INSS é o aumento do limite de empréstimo para R$ 20 mil. A margem consignável, que é o percentual do benefício que pode ser comprometido com o empréstimo, agora permite empréstimos de até R$ 20.365,08. As parcelas mensais não podem exceder R$ 492,20, com taxas de juros em torno de 1,76%.

Além do empréstimo consignado, o INSS oferece outras alternativas de crédito:

Cartão de Benefício do INSS: Esta opção permite que os segurados utilizem uma parte de seus benefícios mensais para acessar crédito. O limite de crédito disponível pode chegar a R$ 1.442,00, além de um adicional de R$ 619,00. Cartão de Crédito Consignado: Semelhante a um cartão de crédito tradicional, mas com um limite de cerca de R$ 619,00. Esta opção é vantajosa por não aplicar juros, desde que as parcelas sejam pagas em dia.

Fique atento a isso

Antes de optar pelo empréstimo consignado, é crucial avaliar a necessidade real do empréstimo e a capacidade de pagamento das parcelas. Embora as taxas de juros sejam mais baixas e o desconto seja feito diretamente no benefício, é importante não comprometer uma grande parte da renda mensal com dívidas.

Para solicitar o empréstimo consignado do INSS, os interessados devem entrar em contato com uma instituição financeira autorizada a oferecer essa modalidade de crédito. É possível fazer a solicitação tanto presencialmente nas agências bancárias quanto online, por meio dos sites e aplicativos dos bancos.

O aumento do limite do empréstimo consignado pode ajudar muitos aposentados e pensionistas a enfrentar despesas inesperadas, realizar projetos pessoais ou até mesmo consolidar dívidas existentes. Contudo, é fundamental que essa opção de crédito seja utilizada de maneira consciente e planejada.

O aumento do limite de empréstimo consignado pelo INSS para R$ 20 mil é uma excelente notícia para os beneficiários que necessitam de recursos adicionais. Com taxas de juros mais acessíveis e a praticidade do desconto em folha, essa modalidade de crédito se apresenta como uma opção segura e conveniente. No entanto, é essencial uma gestão financeira cuidadosa para evitar endividamento excessivo.

