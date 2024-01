Calculadora com IA revela a data do seu ÚLTIMO DIA na Terra

Uma inovação intrigante no campo da inteligência artificial (IA) surge com o desenvolvimento do Life2vec, um chatbot conhecido como ‘calculadora de morte’. Este algoritmo, desenvolvido por cientistas dinamarqueses e norte-americanos, promete prever a data da morte de uma pessoa com apenas quatro pontos de dados e uma precisão de 78%.

Como funciona essas previsões?

O Life2vec destaca-se por sua simplicidade e precisão. Ele requer apenas quatro informações:

Renda Profissão Local de residência Histórico de gravidez e lesão

O algoritmo foi treinado com uma base de dados abrangendo seis milhões de cidadãos dinamarqueses. Para validar sua precisão, a equipe de pesquisa analisou um grupo de indivíduos entre 35 e 65 anos, de 2008 a 2020, constatando que as previsões do Life2vec eram 11% mais precisas do que outros modelos de IA.

Este desenvolvimento não se limita apenas à previsão da data de morte. Segundo Sune Lehmann, principal autor do estudo da Universidade Técnica da Dinamarca, o Life2vec tem potencial para influenciar positivamente a saúde pessoal. A ferramenta poderia ajudar indivíduos a modificar estilos de vida, reduzindo a probabilidade de morte prematura.

A IA, ao modelar a linguagem escrita, agora pode ser utilizada para prever eventos da vida pessoal, inclusive estimar a data de morte de uma pessoa. Essa inovação supera métodos tradicionais como a cartomancia ou a leitura de tarô.

Realmente é uma plataforma confiável?

O Life2vec é baseado em uma arquitetura de dados conhecida como ‘modelo transformador’. Este tipo de modelo é treinado para entender e gerar linguagem, organizando sistematicamente dados para prever eventos futuros na vida de uma pessoa.

As previsões do Life2vec mostraram-se consistentes com as descobertas das ciências sociais. Por exemplo, pessoas em posições de liderança ou com renda mais alta tendem a ter maior longevidade. Por outro lado, ser do sexo masculino, possuir certas competências ou ter um diagnóstico mental pode estar associado a um risco maior de morte.

O Life2vec representa um avanço significativo no uso de IA para previsões pessoais. Embora as implicações éticas e práticas dessa tecnologia ainda necessitem de discussão, ela apresenta um potencial revolucionário para a área da saúde e prevenção de doenças. A precisão da ‘calculadora de morte’ pode não apenas prever o futuro, mas também ajudar a moldá-lo de maneira positiva.

